Samanyolu Haber /Dünya / Trump duyurdu: Aliyev ile Paşinyan, Beyaz Saray'da 'Barış Anlaşması' imzalayacak /08 Ağustos 2025 10:28

Trump duyurdu: Aliyev ile Paşinyan, Beyaz Saray'da 'Barış Anlaşması' imzalayacak

ABD Başkanı Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Beyaz Saray'da bir araya geleceklerini duyurdu. İki ülke arasındaki savaşı kendisinin durdurduğunu iddia eden Trump, iki liderin görüşmede "barış anlaşması" imzalayacaklarını açıkladı.

SHABER3.COM

Ermenistan ile Azerbaycan arasında uzun yıllardır süren gerilimin akıbeti merak edilirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, sahibi olduğu Truth Social platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bugün Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırlayacağını duyurdu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Trump, açıklamasında, "Yarın (cuma) Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tarihi bir barış zirvesi için ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yarın, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, Beyaz Saray'da resmi barış anlaşması imza törenine katılacaklar" sözlerine yer verdi.

'SAVAŞI BEN DURDURDUM'
Bu iki ülkenin uzun yıllardır savaştığını, kendi yönetiminin de bu çatışmayı durdurmak adına aylardır uğraştığını söyleyen ABD Başkanı, savaşı kendisinin durdurduğunu iddia etti. Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan'ın büyük halkları için doğru olanı yapan bu cesur liderlerle gurur duyuyorum. Bu, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve dünya için tarihi bir gün olacak" dedi.

ABD Başkanı, söz konusu iki ülkeyle de ayrı ayrı ekonomik anlaşmalar imzalayacaklarını da açıklamasında vurguladı.
