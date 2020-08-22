Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Erdoğan bir tek beni dinliyor /22 Ağustos 2020 10:14

Trump: Erdoğan bir tek beni dinliyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Tayyip Erdoğan ile görüşmesi için diğer ülke liderlerinin kendisinden yardım istediği iddiasını tekrar paylaştı.

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Kasımda düzenlenecek başkanlık seçimleri için kampanyasını sürdüren Başkan Trump, perşembe günü Pensilvanya eyaletinin Old Forge kentinde miting düzenledi.

Konuşmasında Trump, "Biz yeniden saygı duyulan bir ülkeyiz. Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramamı istedi. Dedi ki, 'Lütfen bana bir iyilik yap ve Erdoğan'ı ara'. Ben de 'Niye sen aramıyorsun?' diye sordum. 'Onun saygı duyduğu tek kişi sensin' dedi" şeklinde konuştu.

Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygı duymasına gerekçe olarak ABD'nin değil kendisinin gösterildiğini söyledi.

Amerikan Başkanı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında da liderlerin kendisine, "Erdoğan bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor" dediğini söylemişti.
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