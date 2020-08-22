Trump: Erdoğan bir tek beni dinliyor

Kasımda düzenlenecek başkanlık seçimleri için kampanyasını sürdüren Başkan Trump, perşembe günü Pensilvanya eyaletinin Old Forge kentinde miting düzenledi.







Konuşmasında Trump, "Biz yeniden saygı duyulan bir ülkeyiz. Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramamı istedi. Dedi ki, 'Lütfen bana bir iyilik yap ve Erdoğan'ı ara'. Ben de 'Niye sen aramıyorsun?' diye sordum. 'Onun saygı duyduğu tek kişi sensin' dedi" şeklinde konuştu.





Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygı duymasına gerekçe olarak ABD'nin değil kendisinin gösterildiğini söyledi.





Amerikan Başkanı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında da liderlerin kendisine, "Erdoğan bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor" dediğini söylemişti.