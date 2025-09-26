Trump Erdoğan görüşmesi meyvesi! THY'den Boeing’e dev sipariş

THY, 2029-2034 yılları arasında teslim edilmek üzere 150 kesin, 75 opsiyonlu Boeing uçağı için anlaşmaya vardı. Şirket, “2035’e kadar tüm filomuzu yeni nesil uçaklara dönüştürmeyi, verimliliği artırmayı ve yıllık ortalama yüzde 6 büyümeyi desteklemeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.



Siparişin içinde; 50 adet Boeing 787 Dreamliner (25 opsiyonlu) ve 100 adet Boeing 737 MAX (50 opsiyonlu) bulunuyor.



THY ayrıca Dreamliner’lar için Rolls-Royce ve GE Aerospace ile motor, yedek parça ve bakım hizmetleri üzerine görüşmeler yürütüyor.



Boeing anlaşması, THY’nin Aralık 2023’te Avrupa’lı rakibi Airbus’tan açıkladığı 355 uçaklık siparişin ardından geldi.



İki saatten uzun süren Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından Ankara, 2020’den bu yana Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçağı almasını engelleyen yaptırımların kaldırılabileceği umudunu dile getirdi. Yaptırımlar, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle uygulanmıştı.



Erdoğan dönüş yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmeleri “samimi, yapıcı ve verimli” olarak nitelendirdi ancak “Tüm sorunları tek bir toplantıda çözmek mümkün değil” dedi.



Erdoğan’ın 2019’dan bu yana ilk kez Beyaz Saray’da ağırlandığı ziyarette, Trump Türkiye’nin Rusya’dan enerji alımlarına da değindi.



“Rusya bu saldırganlığı sürdürürken petrol almayı durdurmasını isterim” diyen Trump, Batılı müttefiklerin Moskova’dan petrol ve gaz alımını kesmeden yeni yaptırımların etkili olmayacağını söyledi.



Avrupa’daki Bruegel Enstitüsü’ne göre Türkiye, geçen yıl 52 milyar dolarlık ticaretle Rusya’nın dördüncü büyük ortağı oldu; bunun büyük bölümü fosil yakıt ve elektronik ürünlerden oluşuyor.



Trump, hafta başında yaptığı açıklamayla Ukrayna’nın savaşı kazanabileceğine inandığını söylemiş, bunun için Batı’nın Rusya’ya ekonomik baskıyı artırması gerektiğini savunmuştu.

