Trump, Erdoğan’ı işaret ederek söyledi: O, hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir

Trump, CNNTürk Muhabiri’nin sorusu üzerine “CNN mi? Burada yalan haber yapıyorlar” ifadesini kullandı.





CAATSA yaptırımları kaldırılacak mı?Türkiye’ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı sorulan Donald Trump, “İyi bir toplantı gerçekleştirirsek hemen kaldırabiliriz” dedi.“Bütün NATO ülkeleri Rus petrolü almayı bırakmasa bile burada neler olacak” sorusuna Trump, “Görüşeceğiz. NATO’nun tamamının Rusya’dan vazgeçmemesi hayal kırıklığı. Bunu göreceğiz. NATO ülkeleri beni hayal kırıklığına uğrattı bu açıdan ancak başka açılardan iyi iş çıkardıklarını da söyleyebilirim” dedi.Rusya konusunda Erdoğan’dan beklentisi sorulan Trump, “Erdoğan tarafsız olmayı seviyor, ben de severim ancak o bu mevzuya dahil olduğu zaman çok farklı sonuçlar alabilecek biri. Dolayısıyla şu anda yapabileceği tek şey Rusya’dan petrol almamak” şeklinde konuştu.Muhabirin “Suriye’nin geleceğinin Erdoğan’ın elinde olduğuna” yönelik sözlerini hatırlatması üzerine Trump, “Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda sorumlu kişi. Suriye’nin başarılı savaşı konusunda sorumlu kişi Erdoğan. Eski liderinden kurtaran da oydu. Sorumluluğun çok büyük kısmı onun.” dedi.