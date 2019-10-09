Trump, Erdoğan'a ne teklif etti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde Trump'ın Erdoğan'a sürpriz bir ticaret anlaşması teklifinde bulunduğu iddia edildi.







Washington Post'un Amerikalı bir yetkiliye atıf yaparak yayımladığı haberine göre Trump, Erdoğan'a F-35 taarruz uçağı programından çıkarılan Türkiye'nin programa yeniden dahil edilmesi için 100 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması teklif etti.





GÖRÜŞME İYİ BİR HABERLE BAŞLADI





Telefon görüşmesine dair Washington Post gazetesinde önemli bilgiler yer aldı. İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD'li yetkililer, Trump ile Erdoğan görüşmesinin iyi bir haberle başladığını söyledi.





Trump, bozulan ikili ilişkileri geliştirmek için son haftalarda Ankara ile masaya yatırılan bazı ABD teşviklerini özetledi.





Bunlar arasında Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına bir çözüm bulunması, 100 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması ile Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti de yer aldı.





ABD Başkanı Trump bir tweetinde Erdoğan'ı Beyaz Saray'a davet ederken diğerinde "Türkiye ekonomisini daha önce yaptığım gibi yine mahvederim." tehdidini savuruyor. Erdoğan ise sessiz.





BEYAZ SARAY'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR...





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump pazar gecesi telefonda görüşmüş ve ertesi gün Beyaz Saray'dan peş peşe açıklamalar gelmişti.





Washington'dan gelen mesajda, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyi için planlanan harekâtta yer almayacağı ve buna destek vermeyeceği belirtilmişti.





Ayrıca "IŞİD'i yenilgiye uğratan ABD güçleri artık doğrudan bölgede olmayacak ve Türkiye son iki yıldır bölgede yakalanan IŞİD savaşçılarının sorumluluğunu üstlenecek." ifadelerini yer verilmişti.





Washington, Fırat'ın doğusundaki 50 Amerikan askerini Suriye'nin güneyine aktardı.





REUTERS: TELEFON GÖRÜŞMESİNE İKİ İSİM DAHA DAHİL OLDU





Uluslararası haber ajansı Reuters bütün bu gelişmelerin önünü açan telefon görüşmesine ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in de katıldığını yazdı.

Gizlilik kaydıyla Reuters'a konuşan Amerikalı bir yetkili, muhtemelen askeri konuların gündeme gelmesi sebebiyle Esper ile Milley'in telefon görüşmesine dahil olduğunu ifade etti.