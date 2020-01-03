Samanyolu Haber /Dünya / Trump Erdoğan'ı telefonda uyardı: Libya'ya dikkat! /03 Ocak 2020 01:19

Trump Erdoğan'ı telefonda uyardı: Libya'ya dikkat!

Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkerenin TBMM'de onaylanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

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Euronews'te yer alan habere göre Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib'deki son durumun da ele alındığını belirttiği görüşmede Trump’ın Türk mevkidaşını Libya konusunda uyardığını duyurdu.

Gidley açıklamasında, "Başkan Trump, dış müdahalelerin Libya’daki durumu daha karmaşık hale getirdiğine dikkat çekti. Ayrıca liderler, Suriye’nin İdlib kentinde sivillerin korunması amacıyla tansiyonun düşürülmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu" ifadelerini kullandı.

Tablus hükümetine destek için Libya'ya asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de 184'e karşı 325 oyla kabul edilirken TSK, Libya'da Trablus hükümetini savunmak için aktif olarak sahada yer alabilecek.Tezkerenin geçerlilik süresi 1 yıl olacak.

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