Trump F35 vermek için önce Erdoğan'ın ne yapmasını istedi!

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te TikTok ile ilgili bir başkanlık kararnamesine imza atarken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.



Trump, Erdoğan ile görüşmesinin çok iyi geçtiğinin altını çizerek, birçok konuda yaptıkları görüşmede mesafe katettiklerini belirtti.



ABD Başkanı, “Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Bence birçok farklı konuda çok sonuç verici bir görüşme yaptık, bunlar çok iyiydi. Kendisi çok saygın bir Cumhurbaşkanı, beraber zaman geçirdik, öğle yemeği yedik ve birçok konuda iyi görüşmeler yaptık. Bugün gerçekleşenlerin ne olduğunu duyduğunuzda gerçekten etkileneceksiniz”” değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye’nin F-35 savaş uçağı satın almasına izin verebileceğini söyleyen Trump, “F-35’ler konusunda Türkiye ile rahatlıkla anlaşma yapabiliriz ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizim için bir şeyler yapacak” dedi.



Trump, ayrıca bugün Gazze konusunda bölge ülkelerinin liderleriyle önemli görüşmeler yaptığını ve Gazze’deki duruma ilişkin yakın zamanda bir sonuç almayı umduğunu sözlerine ekledi.



Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin ardından gazetecilere konuştu.



ABD başkanı, “İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim, hayır. İzin vermeyeceğim. Böyle bir şey olmayacak” dedi.



Bunu Netanyahu’yla konuşup konuşmadığı üzerine soruyaysa şöyle yanıt verdi: “Evet. Ama buna izin vermeyeceğim. Konuşayım ya da konuşmayayım, İsrail’in Batı Şeria’yı işgal etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı.”