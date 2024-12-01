Trump, FBI için istihbarat birimini dağıtmak isteyen Patel'i aday gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 47. başkanı seçilen Donald Trump, Cumartesi günü, eski Ulusal Güvenlik görevlisi Kash Patel'in Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) liderlik etmesini istediğini belirterek büronun mevcut direktörü Christopher Wray'i görevden alma niyetini açığa vurdu.





Trump'ın ilk döneminde hem ulusal istihbarat müdürüne hem de savunma bakanına danışmanlık yapan Patel, daha önce FBI'ın istihbarat toplama rolünün elinden alınması ve Trump'ın gündemini desteklemeyi reddeden tüm çalışanların "temizlenmesi" çağrısında bulunmuştu.





Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Eylül ayında verdiği bir röportajda Patel, "FBI'ın yaşadığı en büyük sorun, istihbarat birimlerinden kaynaklanıyor. Bu bileşeni ondan ayırırdım. FBI Hoover binasını ilk günden kapatır ve ertesi gün derin devletin müzesi olarak yeniden açardım," demişti.





"Ve o binada çalışan 7.000 çalışanı alır, suçluları kovalamaları için Amerika'nın dört bir yanına gönderirdim. Polis olun. Siz polissiniz. Polis olun."





Patel'in aday gösterilmesiyle Trump, yine kendisi tarafından atanan ve FBI'daki 10 yıllık görev süresi 2027'de dolacak olan Cumhuriyetçi Wray'i görevden alma tehdidini eyleme dökmeye hazırlandığının sinyalini veriyor.





Yasa gereği FBI müdürleri, büroyu siyasetten yalıtma amacıyla 10 yıllık sürelerle atanıyor.





Reuters'a konuşan bir FBI sözcüsü son gelişmelerle ilgili, "Amerikalılar'ı giderek artan tehditlerden korumak için çalışmaya devam ediyoruz. Müdür Wray'in odak noktası FBI'daki erkekler ve kadınlar, birlikte çalıştığımız kişiler ve onlar için çalıştığımız kişiler olmaya devam ediyor," dedi.





Patel'in FBI'ın başına geçmesi içinse Senato onayına ihtiyaç duyulacak.