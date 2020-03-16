Trump, Flynn için özel af çıkarıyor

Michael Flynn, Trump, Beyaz Saray’a çıkmadan önce, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) Rusya'nın ABD büyükelçisiyle ilgili konuşması hakkında yalan beyanda bulunduğunu itiraf etmişti.







Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, Flynn için tam bir af çıkarmayı düşündüğünü ifade etti. Trump, FBI ve Adalet Bakanlığı’nın Flynn’ın ve ailesinin yaşamını yok ettiğini söyledi.





Flynn, daha önce devletle yaptığı anlaşma anlaşması gereği Moskova’nın son seçimde Trump’ın seçim ekibiyle işbirliği yaptığı iddialarının soruşturulmasında işbirliği yapmayı kabul etmişti.







Savcıların söz konusu davayla ilgili haklarını ihlal ettiğini düşünen Flynn, savcıların Rusya büyükelçisiyle ilgili görüşmelerini sorgularken kendisini “tuzağa düşürmeye” çalıştığı görüşünü dile getirmişti.





Flynn ifadesini geri çekmişti





Flynn, avukatlarını ve taktiklerini değiştirerek, daha önce verdiği suçunu kabul eden ifadeyi geri çekmişti.





Adalet Bakanlığı, savcıların soruşturmayla ilgili hatalı davrandıklarına dair suçlamayı reddediyor.





Daha önce suçunu itiraf ettiği ve komisyon ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle hapis cezası almamasını talep eden savcılık, ocak ayındaki duruşmada ise Flynn hakkında altı ay hapis cezası talep etmişti.





Savcılık, Flynn’ın işbirliğinden geri adım attığı ve hatta bahse konu suçları işlemediği izlenimi verdiğini belirterek, cezasının hafifletilmesi yönündeki yaklaşımdan vazgeçildiğini açıklamıştı.





Flynn Ocak 2017’de görevinden alınmadan önce ulusal güvenlik danışmanı olarak sadece 24 gün çalıştı.





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