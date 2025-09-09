Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Gazze görevini damadına verdi /09 Eylül 2025 08:35

Trump, Gazze görevini damadına verdi

ABD Başkanı Trump, İsrail saldırılarının sona ermesinin ardından Gazze için yeni bir plan hazırlanmasını istedi. Planın hazırlanması için damadı Jared Kushner görevlendirildi. Kushner daha önce Gazze’deki Filistinlilerin sürgün edilmesini savunmuştu.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının sona ermesinin ardından bölgeye ilişkin bir plan hazırlanması talimatı verdiği bildirildi.

TARTIŞMALI GÖREV DAMADA
İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, Trump bu planın hazırlanması için damadı Jared Kushner’i görevlendirdi. Kushner’in, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’le bugün Miami’de bir araya geldiği kaydedildi.

Görüşmede, saldırılar sonrası Gazze’ye dair planın yanı sıra, Trump’ın İsrail ile Hamas arasında esir takası ve geçici ateşkes için önerdiği son tasarının da gündeme geldiği aktarıldı.

Haberde, Kushner’in İsrail ile bazı Körfez ülkeleri arasında ilişkilerin normalleşmesini sağlayan “Abraham Anlaşmaları”nın mimarlarından biri olduğu hatırlatıldı.

Kushner, İsrail’in Gazze saldırıları sürerken bölgede yaşayan Filistinlilerin topraklarından sürülmesini savunmuştu. Geçen yıl Harvard Üniversitesi’nde katıldığı bir programda Gazze’nin değerli bir “su kıyısı mülkiyet” potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Kushner, “İsrailli yöneticilerin yerinde olsam insanları oradan çıkarmak ve sonra da bölgeyi temizlemek için elimden geleni yapardım.” ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI
ABD Başkanı Trump'ın şubat ayında gündeme getirdiği Gazze planı tartışmalara yol açmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise 38 sayfalık bir taslak ortaya çıkmıştı. Taslağa göre, savaş sonrası Gazze'nin 2 milyonluk nüfusunun, en azından geçici olarak, "gönüllü" bir şekilde başka bir ülkeye veya kıyı şeridi içindeki "kısıtlı, güvenli" bölgelere ayrılması öneriliyor.

Rapora göre, bu plana katılan Filistinlilere her bir kişi için 5 bin dolar nakit, dört yıllık kira desteği ve bir yıllık gıda yardımı sağlanacak. Arazisi olan Gazzelilere ise mülklerinin 'yeniden yapılandırma' hakları karşılığında "dijital bir token" verilecek.

Bu tokenler, "başka bir yerde yeni bir hayat finanse etmek" veya gelecekte yeni kurulacak şehirlerdeki daireler için kullanılmak üzere geliştirildi.
