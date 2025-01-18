Samanyolu Haber /Dünya / Trump, geniş çaplı sınır dışı hazırlığında: 'İlk hedef, Chicago olacak' /18 Ocak 2025 10:19

Trump, geniş çaplı sınır dışı hazırlığında: 'İlk hedef, Chicago olacak'

ABD'nin WSJ gazetesi, seçilmiş başkan Trump'ın resmen göreve başlayacağı 20 Ocak'ın ertesi günü geniş çaplı sınır dışı baskınları başlatacağını, ilk hedefin Chicago olacağını yazdı.

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ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreni için Washington D.C.'deki hazırlıklar sürerken, ABD basınına yansıyan haberlerde, Trump yönetiminin gelecek hafta büyük çağlı bir 'göç baskını' planladığı iddia edildi.

The Wall Street Journal gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi dört kişiye dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, göçmenleri sınır dışı etmek için ilk olarak Chicago kentine odaklanmayı, söz konusu 'operasyonu' gerçekleştirmek için buraya 200 kadar yetkili göndermeyi planlıyor. Trump, seçim kampanyası süresince, göreve geldikten sonra büyük çaplı sınır dışılar düzenlemeyi vadetmişti. Chicago'da düzenleneceği ileri sürülen baskının da salı günü, Trump göreve geldikten bir gün sonra başlaması bekleniyor. Buna göre, ABD Göç ve Gümrük Muhafaza kurumu, bunun için 100 ila 200 kadar yetkiliyi kente gönderecek.

TRUMP'IN 'SINIR ÇARI' CHICAGO'DAN BAŞLAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Haberde, Donald Trump'ın ekibinin 'suç geçmişi olan ve ülkede yasadışı olarak bulunan' göçmenleri hedef almak istediği belirtildi. Habere göre, Trump'ın geçiş ekibi, federal göç makamlarıyla sınırlı işbirliği yapan kentler için bir örnek teşkil etmek üzere 'ilk gün operasyonunda' hangi kentleri hedef alabileceğini değerlendiriyordu. Ekip, olası 'hedef' olabilecek göçmenlerin sayısının çokluğu ve Trump'ın Demokrat Belediye Başkanı Brandon Johnson ile olan anlaşmazlığı sebebiyle Chicago'da karar kıldı.

Söz konusu 'operasyon' kapsamında kaç kişinin hedef alınacağı netlik kazanmazken, ikinci Donald Trump yönetiminin 'sınır çarı' olarak göreve başlayacağı açıklanan Tom Homan, geçen ay Chicago'ya yaptığı bir ziyarette, "Tam buradan, Chicago, Illinois'dan başlayacağız. Eğer Chicago Belediye Başkanı yardımcı olmak istemezse kenara çekilebilir. Eğer bize engel olursa, eğer bilerek bir yasadışı göçmeni barındırır ya da saklarsa onu da yargılarız" demişti. O dönemde Illnois Valisi olan Demokrat Partili JB Pritzker ise bu açıklamaya yanıtında, "Kanunlara uyulduğundan emin olacağım. Trump yönetimi ve dalkavuklarının kanunlara uymayacakları konusunda endişelerim var" ifadelerini kullanmıştı.

NEW YORK, LOS ANGELES, DENVER, MIAMI...

WSJ'nin haberine göre, ABD'nin diğer 'göçmen merkezleri' New York, Los Angeles, Denver ve Miami de Trump yönetiminin olası hedefleri haline gelebilir. Trump yönetiminin planlarını uygulamayı kolaylaştırmak için şeriflere daha fazla yetki vermek, işbirliği yapan kurumları ödüllendirip karşı çıkanlara maddi cezalar uygulamak gibi yöntemleri değerlendirdiği ifade edildi. Homan, daha önce yaptığı bir açıklamada, Trump'ın göçle ilgili planlarını eleştiren Denver Belediye Başkanı'nı da hapse atmakla tehdit etmişti.
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