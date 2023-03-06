Samanyolu Haber /Dünya / Trump geri adım atmayacağını açıkladı /06 Mart 2023 08:33

Trump geri adım atmayacağını açıkladı

Eski Başkan Donald Trump, isminin geçtiği soruşturmalar sonunda kendisine suçlama yöneltilmesi halinde dahi 2024 seçimlerine adaylık yarışından çekilmeyeceğini açıkladı

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Muhafazakarların düzenlediği CPAC’deki konuşmasından önce gazetecilere açıklamalarda bulunanTrump, Atlanta ya da Washington’da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde savcıların kendisine suçlama yöneltmesi durumunda dahi yarış içinde kalacağını belirtti.

Trump, “Bırakmayı düşünmeyeceğim bile” ifadesini kullandı.

Eski Başkan, “Bu muhtemelen rakamlarımı arttıracak” diyerek kendisine yönelik desteğin artacağına inandığının mesajını verdi.

Trump’a yönelik destek Cumhuriyetçiler arasında son dönemde yükselişte.

Yahoo News/YouGov’un anketine göre Trump Florida Valisi Ron DeSantis’in 8 puan önünde. Şubat ayında yapılan benzer bir ankette DeSantis 4 puan Trump’ın önündeydi.

Ron DeSantis aday olduğunu henüz açıklamış değil ama açıklayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Şu ana kadar Trump ve Nikki Haley Cumhuriyetçi Parti’den adaylıklarını açıklamış durumdalar.

Bu arada adaylığını açıklaması beklenen isimlerden eski Maryland Valisi Larry Hogan aday olmayacağını açıkladı.
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