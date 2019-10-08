Samanyolu Haber /Gündem / Trump geri adım attı, Erdoğan'ı ABD'ye davet etti /08 Ekim 2019 16:08

Trump geri adım attı, Erdoğan'ı ABD'ye davet etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 13 Kasım'da konuk edeceğini duyurdu.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 13 Kasım'da konuk edeceğini duyurdu.

"Türkiye, ABD'nin büyük bir ticaret ortağı." diyen Trump, duyuruyu şöyle yaptı:

"Herkes Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor, öyle ki F-35 jetlerimizin çelik gövdesini onlar üretiyor. Anlaşma yapma konusunda da çok iyiler, İdlib bölgesinde birçok insanın hayatını kurtarma konusunda ve uzun yıllar hapis kalan Pastör Brunson'u talebim doğrutusunda iadesini sağlama konusunda bana çok yardımcı oldular. Aynı zamanda, Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu hatırlamak lazım. (Erdoğan), 13 Kasım'da benim konuğum olarak ABD'ye gelecek. #BİTMEYENSAVAŞLARIBİTİRİN"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump geri adım attı, Erdoğan'ı ABD'ye davet etti Sonraki Haber >>

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde

Çarpıcı '7 Ekim' iddiası

Çarpıcı '7 Ekim' iddiası

Yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir doktorun yaşadıkları

Yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir doktorun yaşadıkları

Yol , Çile ve Akıbet

Yol , Çile ve Akıbet

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

Ayın elemanına ilginç hediye

Ayın elemanına ilginç hediye
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:10:01