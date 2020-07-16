Samanyolu Haber /Dünya / Trump geri adım attı /16 Temmuz 2020 11:50

Trump geri adım attı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çinli yetkililere yaptırım kararından geri adım attı.

SHABER3.COM

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Pekin ile yaşanan gerilimi daha fazla yükseltmek istememesinden dolayı Çinli üst düzey yetkililere uygulayacağını belirttiği müeyyideleri şu an için uygulamayacak.

Trump’ın önceki gün Hong Kong Özerklik Kanunu'nu uygulamadan önce aldığı "kısıtlamaları devam ettirmeme kararı" Çin’in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınındaki sorumluluğu ve Hong Kong Özerk İdari Bölgesi'ne yönelik gelişmeler üzerine haftalardır devam ettirdiği hırçın tutumu ile ters düştü.

MÜEYYİDE İÇİN İLK ADIM

Söz konusu yeni kanun Hong Kong’un özerkliğini zedeleyen birincil suçlulara karşı müeyyide çağrısında bulunuyor, fakat yönetimin hemen harekete geçmesini gerektirmiyor.

Trump kararını değiştirmeden önce, ekibi aralarında Hong Kong Lideri Carrie Lam ve Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng'in isimlerinin de olduğu bir müeyyide listesi hazırlamıştı.
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