Trump geri adım attı herkes rahat bir nefes aldı

21 Ağustos'ta, ABD-AB anlaşması hakkında açıklanan yeni ayrıntılara göre, AB'ye yönelik ilaç ve yarı iletken gümrük vergileri yüzde 15 ile sınırlandırılacak.









AVRUPA OTOMATİV SEKTÖRÜ TEHLİKEDE





TRUMP GÜMRÜK KRİZİNİ NASIL BAŞLATMIŞTI?

Trump, geçen ay ilaç ve yarı iletkenlerin, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşması kapsamında olmadığını söylemişti; bu da bu sektörlerin sırasıyla yüzde 250 ve yüzde 100 oranında gümrük vergisiyle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyordu.ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, anlaşmanın Amerikalı üreticiler için "geniş Avrupa pazarlarına tarihi bir erişim sağladığını" duyurdu. Anlaşma, Trump'ın Nisan ayında tüm Avrupa ihracatına yüzde 30 gümrük vergisi uygulayacağını ilk kez açıklamasının ardından, aylarca süren gümrük vergisi tehditleri ve ABD ile AB arasında yapılan yoğun müzakerelerin ardından geldi.Ortak anlaşmaya göre ABD, 1 Eylül'den itibaren yarı iletken ve kereste ihracatı da dahil olmak üzere çoğu Avrupa malına yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulayacak. AB ise karşılığında, taze meyve ve sebzeler, domuz ve bizon eti, ağaç yemişleri gibi tarım ürünleri de dahil olmak üzere "tüm endüstriyel ABD malları" üzerindeki gümrük vergilerini sıfıra indirecek.Anlaşmaya göre, Avrupa'nın ABD ihracatına uyguladığı gümrük vergilerini kaldırması (bu bir mevzuat gerektiriyor) sonrasında Beyaz Saray, Avrupa motorlu taşıt ihracatına uyguladığı yüzde 27,5'lik gümrük vergisini de yüzde 15'e indirecek.AB Ticaret Komitesi Başkanı Maros Sefcovic, düzenlediği basın toplantısında, anlaşmanın otomobillere uygulanan yüzde 15'lik gümrük vergisinin, yasama sürecinin başladığı ayın başından itibaren geriye dönük olarak uygulanacağını öngördüğünü söyledi.Sefcovic, AB'nin bu süreci bu ay başlatma konusunda "kesin bir niyeti" olduğunu ve ABD'den daha düşük gümrük vergisinin 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağına dair güvence aldığını söyledi.Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği Genel Müdürü Sigrid de Vries, BBC'nin Today programına yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varmanın önemli olduğunu, ancak otomobil endüstrisinin henüz "tehlikeden kurtulamadığını", çünkü üreticilerin Nisan ayından bu yana "her gün milyonlarca avroluk gümrük vergisi" ödediğini söyledi.Gümrük vergisi tartışmaları ilk olarak Nisan ayında ABD Başkanı Trump’ın, Başta Avrupa olmak üzere ithal edilen tüm mallara yüzde 30 tarife getireceğini açıklamasıyla alevlenmişti. Trump, “Amerikan üretimini koruma” gerekçesiyle başta otomotiv, ilaç ve yarı iletkenler olmak üzere stratejik sektörleri hedef almıştı. Özellikle ilaçlar için yüzde 250’ye, yarı iletkenler için yüzde100’e varan gümrük vergisi tehditleri hem Amerikan iş dünyasında hem de Avrupa başkentlerinde büyük endişe yarattı.Bu süreçte Brüksel, ABD’ye karşılık vereceğini duyurdu; AB Komisyonu, tarım ürünlerinden sanayi mallarına kadar geniş bir listede misilleme tarifeleri hazırladı. Washington ve Brüksel arasındaki bu karşılıklı restleşme, piyasalarda belirsizlik yaratırken, özellikle Avrupa otomotiv ve ilaç devlerinin hisse değerlerinde ciddi kayıplara yol açtı. Aylar süren sert açıklamalar ve diplomatik pazarlıkların ardından, tarafların sonunda yüzde 15 oranında ortak bir gümrük tarifesinde anlaştığını duyurdu.