Trump giderayak onu da affetti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump giderayak çok sayıda kişi için af kararnamesi imzaladı. Son günde de online bağış toplama dolandırıcılığı suçlamalarıyla yargılanan eski Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon da Trump affından faydalanacak.





The New York Times ve CNN, Trump'ın Bannon için uyguladığı affı bu yıl görülecek dava öncesi Bannon için atılan "önleyici bir adım" diye nitelendirdi.





Trump bugün görevi Joe Biden'a devretmesine saatler kala Steve Bannon'un da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi hakkında af kararı verdi.





Beyaz Saray'ın eski başstratejsti Bannon, "We Build the Wall" isimli internet kampanyasında bağışçıları dolandırmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.





"BANNON BAĞIŞLARI KAÇIRDI" İDDİASI





Trump'ın 2016 seçim kampanyasında önemli bir rol oynayan Bannon internet üzerinden yapılan kampanyanın amacının Trump'a Meksika sınırında duvar inşâ etmek için yardımcı olmak olduğu iddia etmiş, ancak savcılar Bannon ve ortaklarının bağışları kaçırdığını iddia etmişti.





Steve Bannon'un şahsi Twitter hesabı daha önce ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yöneticisi Christopher Wray hakkında "kafalarını kesmek" mesajı veren tweetler attığı gerekçesiyle kalıcı olarak kapatılmıştı.