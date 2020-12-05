Samanyolu Haber /Gündem / Trump giderayak talimat verdi: Irak ve Afganistan'ın ardından bir yerden daha asker çekiyor /05 Aralık 2020 10:50

Trump giderayak talimat verdi: Irak ve Afganistan'ın ardından bir yerden daha asker çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi talimatını verdi.

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ABD’de 3 Kasım’daki seçimleri Demokrat rakibi Joe Biden’a kaybedden Donald Trump, görevi bırakmasına sayılı günler kala kritik kararlar almaya devam ediyor.

20 Ocak’ta görevi Biden’a devredecek olan Trump, denizaşırı ülkelerde bulunan ABD askerleriyle ilgili önemli bir adım attı. Trump, Afganistan ve Irak’ın ardından Somali’deki ABD askerlerinin de çekilmesi kararını verdi.

700 ASKERİ BULUNUYOR

Trump, kararını Pentagon’a iletirken, ABD’nin Somali’de yaklaşık 700 askerinin olduğu belirtiliyor. Bölgedeki askerler El Kaide bağlantılı El Şebab militanlarına karşı yerel güçlere destek sağlıyordu.

İsmini vermeden ABD medyasına konuşan bir Pentagon yetkilisi, geride kalacak çok küçük bir grubun başkent Mogadişu yakınlarında konuşlanacağını söyledi. Yetkili, bu çekilmenin ABD’nin bölgedeki misyonunu değiştirmeyeceğini öne sürdü.

CIA GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta ABD Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller’ın ziyaret ettiği Somali’de, bir CIA görevlisinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Miller’ın ziyaretinin ardından Mogadişu’da bir patlama meydana gelmiş, en az yedi kişi hayatını kaybetmişti.
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