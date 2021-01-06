Samanyolu Haber /Dünya / Trump giderayak yasakladı /06 Ocak 2021 11:13

Trump giderayak yasakladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump, görevi devretmesine 2 hafta kala TikTok ve Çin merkezli 8 uygulamada işlem yapılmasını yasaklayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

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20 Ocak'ta koltuğu Joe Biden'a devretmeye hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump dün sekiz Çin yazılım uygulamasıyla işlem yapılmasını yasaklayan bir kararnameye imza attı. 

Listede Ant Group’un sahibi olduğu Alipay ile Tencent Holdings’in sahibi olduğu QQWallet ve WeChat de var. 

Talimatnameye göre Ticaret Bakanlığı bu uygulamalarla hangi işlemlerin yapılmasının yasak olduğunu belirleyecek.

Üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, ‘‘Çinli uygulamaların Amerikalılar’ın hassas bilgilerine erişme tehdidini önlemek için yasak kararı alındı." dedi.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN 45 GÜN SÜRESİ VAR

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, yasaklanan uygulamalar arasında Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay ve WPS Office yer alıyor.

Yetkiliye göre, talimatname Ticaret Bakanlığı’na harekete geçmek için 45 gün süre tanıyor; ancak bakanlık Başkan Trump’ın görevi devredeceği 20 Ocak’tan önce yasakları yürürlüğe koymayı planlıyor.

WeChat ve TikTok gibi Çinli firmaların sahibi olduğu uygulamalara konulan kısmi yasakların benzerinin getirildiği belirtiliyor. 

Söz konusu yasaklar ABD mahkemeleri tarafından engellenmişti.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Trump’ın Çin Komünist Partisi’nin tehdidi karşısında Amerikalılar’ın mahremiyetini ve güvenliğini korumaya olan bağlılığına destek verdiğini söyledi.
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