Samanyolu Haber /Dünya / Trump giderken 'çok gizli' belgeleri de çalmış!.. /19 Şubat 2022 13:56

Trump giderken 'çok gizli' belgeleri de çalmış!..

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, görevinden ayrılsa da gündemden düşmüyor. Eski ABD Başkanı'nın görevden ayrılırken 'gizli belgeleri yanında götürdüğü' iddia edilmişti. Beyaz Saray Gözetim ve Reform Komitesi ve Ulusal Arşivler o iddiaları onayladı.

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Beyaz Saray Gözetim ve Reform Komitesi Başkanı Carolyn Maloney, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın görevden ayrıldığında Beyaz Saray’dan Mar-a-Lago’daki konutuna gizli belgeleri götürdüğünü açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Arşivler tarafından yapılan inceleme sonucu Kongre’nin bilgilendirildiği aktarılırken, Trump’ın Florida’daki evinden ele geçirilen 15 kutunun ardından Adalet Bakanlığı’nın soruşturma başlatmak için harekete geçtiği aktarıldı.

Ulusal arşivci David S. Ferriero tarafından Demokrat Temsilci Carolyn Maloney’e yazılan mektupta, “Belgelerde adı geçen NARA personeli, Adalet Bakanlığı ile iletişim halindedir,” ifadeleri yer aldı.

SAHTE HESAPLARLA RESMİ İŞLER

Ferriero ayrıca Beyaz Saray çalışanlarının ‘resmi elektronik mesajlaşma hesaplarına kopyalanmayan veya iletilmeyen sahte hesapları’ kullanarak resmi işler yürüttüğünü söyledi.



Trump, görevden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Beyaz Saray tuvaletine belgeleri doldurduğu ve Pentagon’a gizli belgeleri ‘yaktırdığı’ iddialarıyla gündeme gelmişti. Şimdi ortaya çıkan belgeler, bu iddiaların bir kısmının doğru olduğuna işaret ediyor olabilir.



Avukatın ofisi, konunun incelenme aşamasında olduğunu belirtirdi.

Mektuba göre, “Trump Yönetimi döneminde Beyaz Saray çalışanları bazı yırtık kayıtları toparlayıp bir araya getirse de, kaybolan bazı kayıtlar Beyaz Saray tarafından yeniden oluşturulmamıştı.”

Ulusal Arşivlerin Mar-a-Lago’da olduğuna inandığı belgeler arasında bir Sharpie kalemiyle karaladığı iddia edilen kötü şöhretli kasırga haritasının da yer aldığı aktarıldı.

ABD merkezli New York Post, Trump’ın Oval Ofis’te gururla sergilediği Air Force One’ın mini bir kopyasını da yanında götürdüğünü öne sürdü.
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