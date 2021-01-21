Trump gidince ,ABD Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılama programına katılıyor

Trump'ın kararlarını tersine çeviren 17 kararnameyle göreve başlayan Biden yönetimi, koronavirüsle mücadele ve Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden katılım konusunda kararlığını göstermeye devam ediyor. Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Fauci, örgütün küresel aşı programı COVAX'a dahil olacaklarını açıkladı.
Donald Trump'ın icraatlerini bir bir geri almaya başlayan Joe Biden yönetiminin baş tıbbi danışman olarak atadığı Dr. Anthony Fauci, ABD'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkilerini düzeltmek için önemli bir adım attı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) küresel mücadeleye liderlik ettiği için DSÖ'ye teşekkür eden Fauci, yeniden DSÖ üyesi olmak istediklerini ve bunun getirdiği maddi yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.
Biden bugün yeni kararname çıkaracak
DSÖ'nün düzenlediği çevrimiçi programda konuşan Fauci, ABD'nin COVAX programına da katılacağını, Biden'ın bugün bunu kesinleştiren bir kararname çıkaracağını duyurdu. DSÖ; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, aşılara eşit şekilde ulaşabilmesi için Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (COVAX) başlatmıştı.
DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da bu haberi memnuniyetle karşıladı: "DSÖ ve küresel sağlık için iyi bir gün."
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü olarak görev yapan Fauci'nin koronavirüsle mücadele konusunda karşıt fikirlerde olduğu Trump, DSÖ'yü pandeminin boyutlarını Çin'in lehine gizlemekle suçlamış ve örgütten ayrılma kararı almıştı.
Biden'ın yemin ederek göreve başlamasının ardından, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ilk basın toplantısını düzenlemiş ve ABD'nin yeni kararnamelerle DSÖ'ye döndüğünü belirtmişti