Trump gidince ,ABD Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılama programına katılıyor

Trump'ın kararlarını tersine çeviren 17 kararnameyle göreve başlayan Biden yönetimi, koronavirüsle mücadele ve Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden katılım konusunda kararlığını göstermeye devam ediyor. Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Fauci, örgütün küresel aşı programı COVAX'a dahil olacaklarını açıkladı.





Donald Trump'ın icraatlerini bir bir geri almaya başlayan Joe Biden yönetiminin baş tıbbi danışman olarak atadığı Dr. Anthony Fauci, ABD'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkilerini düzeltmek için önemli bir adım attı.





Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) küresel mücadeleye liderlik ettiği için DSÖ'ye teşekkür eden Fauci, yeniden DSÖ üyesi olmak istediklerini ve bunun getirdiği maddi yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.



