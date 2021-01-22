Trump gitse de peşini bırakmıyorlar: 'Azil maddesi bir iki gün içinde Senato'ya gönderilebilir'





Senatör Durbin, Demokratlar’ın çok yoğun bir takvimin arasına azil yargılamasını nasıl alacakları konusunda bir karar vermesi gerekeceğini ancak bunun bir öncelik olduğunu kaydetti.





Durbin Kongre’de gazetecilere açıklamasında da, Senato’nun, “kanıtlar ve görgü tanıklarıyla tam kapsamlı bir duruşma” mı yapacağı yoksa “hızlandırılmış” bir süreç mi izleyeceği konusunda henüz kararın verilmediğini söyledi.





"Azil birlik mesajıyla çelişmiyor"





Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Senato’nun azil yargılamasına başlamak için hazır olma durumunu gelecek günlerde Demokratlar’la konuşacağını belirtti. Pelosi, Biden’ın yemin konuşmasında verdiği birlik sözünün azil yargılamasıyla çelişeceği eleştirileri karşısındaysa olanları unutmanın da ‘‘birleştirici’’ olmayacağını vurguladı





Pelosi, ‘‘Dönemin ABD başkanının Kongre’ye karşı isyanın tetiklenmesindeki rolüyle ilgili yargılama için Senato’nun ne zaman hazır olacağını liderlerle konuşacağız’’ dedi.





Pelosi, Başkan Biden’ın yemin konuşmasında verdiği birlik sözünün azil yargılamasıyla çelişeceği eleştirileri karşısındaysa ‘‘Bence bunu unutalım ve yolumuza devam edelim demenin birleştirici bir tarafı yok’’ diye konuştu. Pelosi, Kongre’nin bütünlüğünü korumanın Kongre üyelerinin sorumluluğu olduğunu söyledi.





Nancy Pelosi, Trump için ‘‘Görevden ayrıldığı için kimse bir başkana yönetiminin son aylarında kafasına eseni yapmasının ardından ‘bedel ödemeden kurtulacaksın, çünkü biz iyi olmak istiyoruz ve 6 Ocak’ta burada insanların öldüğünü, seçimleri ve demokrasimizi tehdit ettiğini, Anayasamızı lekelediğini unutmak istiyoruz’ demez. Hayır, hiç sanmıyorum. Bence esas bu birliğimizi zedeler’’ diye konuştu.





6 Ocak’ta eski başkan Donald Trump’ın destekçilerinin düzenlediği gösterilerde bir grup Kongre binasına saldırmış, çıkan olaylarda biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti. Temsilciler Meclisi 13 Ocak’ta Trump hakkında ‘‘isyana teşvik’’ suçlamasıyla azil sürecinin başlatılması kararını almıştı. Trump’ın Senato’da yapılacak yargılamasının tarihi ise henüz belli değil. Trump hakkındaki suçlamaların onaylanması için Senato’da üçte iki çoğunluk sağlanması gerekiyor.





Pelosi, Trump için ‘‘Birliklerini ayaklandırdı, onları savaşmaya kışkırttı ve Kongre’ye gönderdi’’ diye konuştu. Trump’ın destekçileri Demokrat Joe Biden’ın 3 Kasım seçimlerindeki zaferinin onaylandığı Kongre oturumunu engellemek istemişti.