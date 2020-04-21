Samanyolu Haber /Dünya / Trump göçmenlere kapıları kapatıyor /21 Nisan 2020 19:48

Trump göçmenlere kapıları kapatıyor

Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD’de Başkan Trump, ülkeye göçe geçici olarak izin vermeyecek.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump koronavirüs salgını nedeniyle ülkesinin kapılarını göçmenlere geçici olarak kapatmak istiyor.

Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Görülmeyen düşman karşısındaki saldırı ışığında ve HARİKA Amerikan vatandaşlarının işlerini koruma ihtiyacı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne göçü geçici olarak askıya alacak bir kararname imzalayacağım" dedi.

Trump, kararname ile hangi göçmenlik programlarının askıya alınacağını açıklamadı. Trump'ın kararına ilişkin bilgi veren Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, "Amerikalıların işe dönmek için beklediği bir dönemde hareket geçmek bir ihtiyaç" dedi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ise Başkan Trump'ın kararının arkasında Amerikalıların sağlığını korumak olduğunu söyledi. O'Brien, göçmenlere yönelik kısıtlamanın aralık ayında Çin'den ABD'ye seyahatlere yönelik kısıtlamadan farkı olmayacağını belirtti. Fox News'e konuşan O'Brien, "Kriz anında Amerikan halkının sağlığını her şeyden üstün tutmak için elimizden geleni yapıyoruz, Başkan elinden geleni yapıyor" dedi.

Trump, Çin'den ve salgının ağır olarak yaşandığı Avrupa ülkelerinden ABD'ye seyahatlere yönelik aldığı kısıtlamaların virüsün ülkede yayılmasına engel olduğunu savunuyor. Salgın nedeniyle ABD, hemen hemen tüm vize işlemlerini durdurma kararı almıştı.

Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de şu ana kadar 800 bin kişi koronavirüs vakası tespit edildi. Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan virüs, 42 binden fazla Amerikalının hayatını kaybetmesine neden oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump göçmenlere kapıları kapatıyor Sonraki Haber >>

Zulüm, Salgın ve Ramazan

Zulüm, Salgın ve Ramazan

"Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim"

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Validen tuhaf sözler...

Validen tuhaf sözler...

Tayland'da şaşırtan görüntü

Tayland'da şaşırtan görüntü

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:04:26