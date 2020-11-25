Trump, görev süresi dolmadan Flynn'i affetmeyi düşünüyor





Flynn, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili açılan soruşturmada, yaptığı bazı temaslarla ilgili yalan söylediğini kabul etmiş ve hüküm giymişti. Flynn, bu soruşturma kapsamında suçunu kabul eden tek Trump yönetimi yetkilisi olmuştu.





New York Times gazetesi, Adalet Bakanlığı sözcüsünün konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiğini belirtti.





ABD başkanları geleneksel olarak görev sürelerinin tamamlanmasına az bir süre kala bazı kişileri affedebiliyor.





New York Times haberinde, Trump'ın daha önce görülmemiş bir adım atarak görevden ayrılmadan önce kendisi hakkında ileride açılabilecek soruşturmalarla ilgili olarak ileriye dönük kendisine de af çıkartabileceğini öne sürdü.



