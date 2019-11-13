Samanyolu Haber /Politika / Trump görüşmesi sonrası Erdoğan'dan '1 milyon Suriyeli' açıklaması /13 Kasım 2019 23:41

Trump görüşmesi sonrası Erdoğan'dan '1 milyon Suriyeli' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde Başkan Trump ile yaptığı görüşmenin ardından bir dizi açıklamada bulundu. Erdoğan, Suriye'de güvenliği sağlanacak alana mülteci konumundaki 1 milyon Suriyelinin yerleştirilebileceğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ve heyetlerarası görüşmenin ardından Senatörlerle bir araya geldi. Görüşmede, Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham, Jim Risch, Ted Cruz, Joni Ernst ve Rick Scott yer aldı.

'100 MİLYAR DOLARLIK BİR HEDEFE KİLİTLENMİŞ DURUMDAYIZ'

Erdoğan, toplantının basına açık kısmında yaptığı konuşmada, çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, görüşmelerde Türkiye'nin stratejik ortağı ABD ile ikili ilişkileri de en güzel şekilde ele alma fırsatı bulduklarına değinerek, "100 milyar dolarlık bir hedefe kilitlenmiş durumdayız." diye konuştu.

Erdoğan açıklamasında, “Özellikle burada bir şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Kürtler ve teröristler. Kürtler benim aynı zamanda benim aynı zamanda vatandaşım. Dünyada en fazla Kürt’ün yaşadığı yer benim ülkem. Sizin Kürt diye zikrettiğiniz YPG-PYD örgütüdür. O bölgelere yaptığım yatırımları ancak yerinde görebilirseniz anlayabilirsiniz. Sayın Obama döneminde Kobani'den ülkeme iltica eden Kürtlerin sayısı 350 bindir. Bunları kimse kabul etmezken biz kabul ettik ve onların giyimi, eğitimi, sağlığı hepsi bize ait. Kimsenin bunlara ekonomik desteği söz konusu değil. Fakat sizin Kürt diye zikrettiğiniz YPG/PYD, bunlar terör örgütü ve bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır. Ben sizlere bazı belgeleri özellikle vermek istiyorum. Apo denilen bölücü terör örgütü başının bu Ferhat Abdi Şahin aslında manevi evladıdır” ifadelerini kullandı.

'SAYIN BAŞKANIN '20 MİL' DİYE İFADE ETTİĞİ O BÖLGEYİ 'GÜVENLİ BÖLGE' OLARAK İFADE EDEBİLİRİZ'

Güvenli bölge konusuna değinen Erdoğan, “Ben Sayın Obama döneminde de bunu ifade etmiştim. Güvenli bölgeyi bizim yapmamız lazım. Uluslararası bir donörler toplantısıyla Suriye'nin kuzeyinde şu anda 444 kilometre uzunluk ve 32 kilometre, Sayın Başkanın '20 mil' diye ifade ettiği o bölgeyi 'Güvenli Bölge' olarak ifade edebiliriz. Biz planları yaptık. Projeleri hazırladık. Burada adımı atarsak 6 ayla 2 yıl arasında burada konutlarıyla her şeyiyle bu güvenli bölgeye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka, Deyrizor bu bölgeye yerleştirebiliriz. Şuan da bizde olan 4 milyon mültecinin 3 milyon 650 bini Arap, Keldani, Ezidi ve Hristiyan, 350 bini de Kürt’tür. Toplamda 4 milyon mültecidir. Bizim şuana kadar yaptığımız yatırım 40 milyar dolardır. Avrupa'dan bize gelen ise bütün bu süreç içerisinde maalesef sadece 3 milyar Euro’dur. Bu da bizim milli bütçemize değil STK vasıtasıyla Kızılay ve AFAD’adır” açıklamasını yaptı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump ise, “Türkiye’de şuanda 4 milyon sığınmacı var. Avrupa Birliği ve Avrupa daha fazla sorumluluk almalı. Burada 4 milyon kişiden bahsediyoruz. Bu insanlar Avrupa’ya gidecek olurlarsa umarım Avrupa gerekeni yapacaktır” dedi.

Senatörlerle S-400 alımı ile F-35 satımının ele alınacağını dile getiren Trump ,”Bir çözüm getireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu. 

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