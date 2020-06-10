Samanyolu Haber /Dünya / Trump, gösteride yaralanan 75 yaşındaki adamı "provokatör" olarak suçladı /10 Haziran 2020 09:26

Trump, gösteride yaralanan 75 yaşındaki adamı "provokatör" olarak suçladı

New York eyaletinin Buffalo kentindeki George Floyd gösterileri sırasında 75 yaşındaki göstericiyi yaralayan iki polisin açığa alındı.

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

ABD’nin Minneapolis şehrindeki gözaltı sırasında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için ülke genelinde devam eden gösteriler sırasında Buffalo’da polis, 75 yaşındaki Martin Gugino'yu iterek yere yıkmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Gugino'nun Buffalo Belediye binası önündeki protestolarda polise yaklaşıp konuşmaya çalışırken itilmesi sonucu yere düştüğü ve başının kaldırıma çarpması nedeniyle kanadığı görülmüştü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Gugino'nun durumu hala kritik. 

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından  75 yaşındaki Martin Gugino'yu  bir 'ANTIFA provokatörü' olabileceğini yazınca yeni bir tartışma başladı 



Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "Polis tarafından itilen Buffalolu protestocu bir 'ANTIFA provokatörü olabilir. 75 yaşındaki Martin Gugino, polislerin iletişimini kesmek için tarayıcı kullanıyor gibi gözüktükten sonra itiliyor. OANN'de izledim; itildiğinden daha sert bir biçimde düştü. Tarayıcı kullanıyordu. Bu bir kurmaca mıydı?" yazdı. 


Trump'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı. Çeşitli kesimlerden bir çok kişi Trump'ı suçladılar Bu paylaşımı eleştirenler arasında Trump destekçilerinin de olması dikkat çekti. 


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ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

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