Samanyolu Haber /Dünya / Trump-Graham anlaştı /24 Ekim 2019 20:14

Trump-Graham anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den askerleri çekme kararı sonrası petrolün kontrolü için az sayıda askerin bölgede bırakılacağını açıklarken plana dair ipucu veren bir açıklama daha yaptı.-

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Çarşamba günü Beyaz Saray'da yaptığı Türkler ve Kürtlerle ilgili konuşmasında petrol sahalarının tartışıldığını hatırlatan Trump, "Kürtlerin yardımıyla Amerika devralana kadar bu petrol sahalarını IŞİD elinde tutuyordu. Yeniden yapılandırılmış bir IŞİD'in bu alanlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Trump, tweetlerinin devamında SDG Genel Komutanı Mazlum Kobane ile yaptığı görüşmeden çok büyük zevk aldığını belirterek, "Kobane, bizi başardıklarımızdan dolayı tebrik ediyor ben de Kürtleri başardıklarından dolayı tebrik ediyorum. Belki de Kürtlerin Petrol sahalarına yönelmeye başlamasının zamanı geldi" ifadesini kullandı.

Trump'ın bu açıklamaları, ABD'li Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham'ın önerisini akıllara getirdi.

Trump'a yakın isimlerden olan Graham, Graham, Suriye'nin petrol sahalarının ABD'nin kontrolünde olmasının Esad rejimine ve İran'a maddi darbe olacağını savunmuş ve petrol üretiminden elde edilen gelirle IŞİD ile mücadele eden SDG'ye yardım edilebileceğini belirtmişti.

Graham, gelirin bir kısmının da ABD'nin Suriye'deki askeri misyonu için kullanılabileceğini kaydediyordu.

"IŞİD'in geri dönmesini önlemek için Kürt güçleriyle ortak olmaya devam etmemiz şart" diyen Graham, Türkiye, Rusya ya da Esad'ın, IŞİD gibi radikal İslam tehlikelerinden Amerika'yı koruma ya da kapasiteleri olduğuna güvenmiyorum ve bu yönde bir inancım yok" vurgusu yapmıştı
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