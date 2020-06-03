Trump, gündeme gelen iddiayı doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, siyah George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda Beyaz Saray içindeki sığınağa götürüldüğü iddialarına ilişkin, "Beyaz Saray'daki sığınağa teftiş için indim. Çok az bir süre orada kaldım. Yalancı basın, olayı yanlış aktarıyor" dedi.





Fox News Radyo'da açıklama yapan Trump, Floyd'un polis şiddetiyle ölmesinin ardından ülke genelinde düzenlenen protestolara ve gündemdeki diğer maddelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Pazartesi Beyaz Saray karşısındaki St. Johns Kilisesi'ne gitmesi için güzergah üzerindeki göstericilere biber gazıyla müdahale edildiği haberlerine ilişkin Trump, "Polis, biber gazı kullanmadı. Ben de 'hadi göstericileri buradan çıkarın' demedim. Orada kim olduğunu bilmiyordum" ifadesini kullandı.





Trump, pazar akşamı Beyaz Saray önündeki gösterilerin şiddet eylemlerine dönüşmesinin ardından sığınağa götürüldüğü iddialarına ilişkin de, "Beyaz Saray'daki sığınağa teftiş için indim. Çok az bir süre orada kaldım. Yalancı basın, olayı yanlış aktarıyor" şeklinde yanıt verdi.