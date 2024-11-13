Trump hakkında flaş iddia: Ordudaki generalleri tasfiye edecek!

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Ocak 2025'te göreve resmen başladıktan sonra Savunma Bakanlığı görevi için eski asker ve kendisine yakın yayınlarıyla bilinen Fox News'te televizyon yorumcusu Pete Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı. ABD basınına yansıyan haberlerde ise Donald Trump'ın ABD ordusundaki general ve amiralleri tasfiye etmek için bir kararname tasarı hazırlığında olduğu ileri sürüldü.





The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Donald Trump'ın geçiş ekibi, emekli üst düzey general ve astsubaylardan oluşacak bir 'savaşçı heyeti' kurulmasını öngören bir kararname tasarısı hazırlamayı değerlendiriyor. Habere göre, söz konusu heyetin üç yıldızlı generallerle orgeneral rütbesindeki dört yıldızlı generalleri mercek altına alma ve bu kişilerin 'liderlik için uygun olmadıklarına' karar vermeleri durumunda görevden alınmalarına yönünde tavsiyede bulunma yetkisinin olması öngörülüyor.





DIŞARIDAN BİR HEYET KURARAK PENTAGON'U BAYPAS EDEBİLİR

Gazetenin gördüğünü ifade ettiği kararname taslağına göre, Donald Trump'ın söz konusu kararnameye onay vermesi halinde 'gerekli liderlik özelliklerinde yoksun' olduğu değerlendirilen general ve amiraller hızla görevden alınabilecek. Habere göre, Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, orduda 'askeri hazırlık hali pahasına çeşitliliği destekleyen' askeri yetkililere atıfla, 'woke' generalleri görevden alacağını söylemişti.





Esasında Trump, başkomutan sıfatıyla istediği herhangi bir yetkiliyi istemesi halinde görevden alabilecek; ancak, üyelerini kendisinin atayacağı dışarıdan bir heyet oluşturulması halinde bu, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) terfi sistemini de baypas etmesi demek olacak. Bu da ABD ordusu arasında Trump'ın bir dizi general ve amirali tasfiye etme niyetinde olduğu yorum ve izlenimini beraberinde getiren bir durum oldu.





BAŞKA KARARNAME TASLAKLARI DE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE

Kararname taslağında, söz konusu metnin amacının 'liderlik kapasitesi, stratejik hazırlık ve askeri mükemmeliyete bağlılık' noktalarına odaklanan bir inceleme yapmak olduğu ifade edildi. Öte yandan, metinde, askeri yetkililerin bu standartları yerine getirdiklerini gösterebilmek için tam olarak ne ibraz etmelerinin gerektiği konusunda net bir bilgi yer almadı. Trump'ın ekibindeki bir geçiş dönemi görevlisi, kararname taslağının geçiş ekibi ile işbirliği yapan bir dizi harici politika grubundan çıktığını anlattı. Görevli, bu metnin Trump'ın ekibi tarafından incelenen bir dizi kararnameden biri olduğu bilgisini de verdi.





Trump'ın ekibinin kurması beklenen 'savaşçı heyeti' emekli general ve astsubaylardan oluşacak. Bu kişiler, daha sonra tavsiyelerini Başkan'a iletecek. Görevden alınacağı kararlaştırılan isimler ise 30 gün içinde halihazırdaki rütbeleriyle emekli edilecek.





'BAŞARISIZ GENERALLER' TASFİYE Mİ EDİLECEK?

Trump'ın Geçiş Ekibi Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu taslak metin hakkında yorum yapmayı reddederken, "Amerikan halkı, seçim kampanyası sırasında verdiği sözleri yerine getirmesi için seçilmiş başkan Trump'a açık ara bir farkla yetki verdi" dedi.





Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, bahsi geçen heyetin, Trump'ın 'başarısız olduğunu' düşündüğü generallerin tasfiye edilmesi çağrılarıyla paralel bir durum olduğunu anlattı. Bu 'başarısız' generaller arasında 2021 yılında ABD askerlerinin Afganistan'dan kaotik bir şekilde çekilmesi sırasında görevli ve yetkili olan isimler de yer alıyor.