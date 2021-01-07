Samanyolu Haber /Dünya / Trump hakkında ilk yakalama kararı çıkaran ülke! /07 Ocak 2021 13:47

Trump hakkında ilk yakalama kararı çıkaran ülke!

Irak yargısı, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis ve arkadaşlarının öldürülmesi olayıyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı verdi.

SHABER3.COM

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Rusafa Soruşturma Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Mühendis ve onun arkadaşlarının suikastini takip eden hakim, Irak'ın 406. ceza yasasına göre ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı" ifadelerini kullanıldı. 

ABD tarafından 3 Ocak 2020'de düzenlenen bir hava saldırısı sonucu, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Mühendis, Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürülmüştü. 

Söz konusu suikastin ardından Irak hükümeti olay hakkında soruşturma başlatmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump hakkında ilk yakalama kararı çıkaran ülke! Sonraki Haber >>

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:01:09