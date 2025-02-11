Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Hamas rehineleri serbest bırakmazsa ateşkes iptal edilebilir /11 Şubat 2025 12:22

Trump: Hamas rehineleri serbest bırakmazsa ateşkes iptal edilebilir

"Kendi adıma konuşuyorum," dedi Trump, "İsrail bunu geçersiz kılabilir."

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelerin tamamını Cumartesi günü öğlene kadar serbest bırakmaması halinde İsrail ile Hamas arasındaki istikrarsız ateşkes anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak böyle bir kararın yine de İsrail'e bağlı olduğunu ifade eden Trump, "Ben kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu geçersiz kılabilir," ifadelerini kullandı.

Bir dizi kararnameyi imzaladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Eğer [rehineler] burada olmazlarsa kıyamet kopacak" dedi ve serbest bırakılması planlanan pek çok kişinin aslında çoktan ölmüş olmasından endişe duyduğunu söyledi.

Trump'ın yorumları, 15 ay süren savaşın ardından Gazze'de İsrail ve Hamas arasında zaten zayıf olan ateşkesi tehlikeye atma riski taşırken, müzakereler için mevcut çerçeve Gazze'deki siviller için büyük çaplı insani yardım ve yeniden yapılanma yardımı çağrısında bulunuyor.

Bu yorumlar, Trump'ın Fox News Channel'a verdiği bir mülakatta, ABD'nin savaştan zarar gören bölgeyi "sahiplenme" planı kapsamında Gazze'deki Filistinlilerin geri dönme hakkına sahip olmayacağını söylemesinin ardından geldi.

Trump'ın bu söylemleri, Gazze nüfusunun "geçici" olarak yer değiştirmesi çağrısında bulunduğunu savunan yönetimindeki diğer yetkililerle çelişti.

Bu açıklamalar aynı zamanda Trump'ın başta ABD'nin müttefikleri Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine, Gazze'yi gelecekteki vatanlarının bir parçası olarak gören Filistinlileri kabul etmeleri için baskıyı arttırdığı bir dönemde geldi.

Trump, Filistinlileri kabul etmemeleri halinde Ürdün ve Mısır'dan yardımı kesmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorusuna ise "Belki, evet. Neden olmasın? Eğer kabul etmezlerse, muhtemelen yardımı keserim," diye yanıt verdi.
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