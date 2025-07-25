Trump, Haması tehdit etti: Ölmek istiyorlar

Trump, “Bu çok kötüydü. Hamas gerçekten bir anlaşma yapmak istemedi. Bence ölmek istiyorlar” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: “Şimdi son rehinelere kaldık ve son rehineleri aldıktan sonra ne olacağını biliyorlar. Esasen bu yüzden gerçekten bir anlaşma yapmak istemediler.”

Filistin devletini tanıma kararı önemsiz



ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Filistin devletini tanıma kararını önemsiz olarak nitelendirdi.



Fransa Cumhurbaşkanı’nın bir gün önce Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını duyurmasının ardından konuşan Trump, “Kendisi çok iyi bir adam, onu severim, ama o açıklamanın bir ağırlığı yok.” dedi.

AB ile anlaşma şansı yüzde 50



Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada ayrıca Washington’un Avrupa Birliği ile gümrük vergilerini düşürmeye yönelik bir anlaşmaya varma ihtimalini yüzde 50 olarak tahmin ettiğini söyledi.



Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “Bence Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapma şansımız yüzde 50, belki ondan biraz daha az, ama yüzde 50 diyebilirim” dedi. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı raporu: Hamas’ın Gazze’deki insani yardımları çaldığına dair hiçbir kanıt yok



ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan bir analiz, Hamas’ın Gazze’de ABD tarafından finanse edilen insani yardımları sistematik olarak çaldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ortaya koydu.



İsrail ve ABD, Hamas’ın yardımları çaldığı iddiasıyla BM şemasına karşı çıkmış ve Gazze’de yardımlar yaklaşık 2 ay aradan sonra ABD-İsrail destekli kurum tarafından dağıtılmaya başlanmıştı. Gazze halkı yaklaşık iki ay boyunca hiçbir yardım girişi olmaması sebeiyle açlıkla mücadele ederken yeni ABD-İsrail destekli şemada da yardım minimum düzeyde tutulmuş ve 1000’den fazla insan yardım için beklerken İsrail askerlerince öldürülmüştü.



ABD hükümetine ait bir kurum kaynaklı analiz, Hamas’ın ABD tarafından finanse edilen insani yardım malzemelerini sistematik olarak çaldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını ortaya koydu. Bu bulgu, İsrail ve ABD’nin iddiaları üzerindeki soru işaretlerini artırdı.



Daha önce kamuoyuna açıklanmamış olan bu analiz, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bünyesindeki bir birim tarafından yürütüldü ve Haziran ayı sonunda tamamlandı. Çalışmada, Ekim 2023 ile Mayıs 2024 arasında, ABD’nin yardım ortakları tarafından bildirilen 156 yardım kaybı veya hırsızlık vakası incelendi.



Analizin bulgularını içeren bir sunuma göre, Hamas’ın ABD tarafından finanse edilen yardım malzemelerinden faydalandığını öne süren herhangi bir rapora rastlanmadı.



ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü ise bu bulgulara karşı çıkarak, Hamas’ın yardımları yağmaladığına dair video kanıtları olduğunu söyledi; ancak bu iddiaları destekleyen herhangi bir video sunmadı. Sözcü ayrıca, geleneksel insani yardım kuruluşlarını “yardım yolsuzluğunu” örtbas etmekle suçladı.

USAID: Sorumlu İsrail



ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) İnsani Yardım Bürosu (BHA) tarafından yürütülen çalışmya göre ise bildirilen 156 yardım kaybı veya hırsızlık vakasının en az 44’ü, “doğrudan ya da dolaylı olarak” İsrail ordusunun eylemlerinden kaynaklandı.



Çalışmada bir sınırlamaya ise dikkat çekildi: Yardım alan Filistinliler güvenlik taramasından geçirilemediği için, ABD tarafından finanse edilen yardım malzemelerinin, Gazze’yi yöneten İslamcı grup Hamas’ın idari yetkililerine ulaşmış olma ihtimali bulunduğu belirtildi.

BM: Gazze insanlar açlıktan ölüyor



Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’na (WFP) göre, Gazze’deki 2,1 milyon Filistinlinin neredeyse dörtte biri kıtlık benzeri koşullarla karşı karşıya ve binlerce kişi akut yetersiz beslenme nedeniyle acı çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile bölgede görev yapan doktorlar ise, çocuklar da dahil olmak üzere insanların açlıktan hayatını kaybettiğini bildiriyor.



Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre, İsrail güçleri şimdiye kadar gıda yardımı arayan 1.000’den fazla kişiyi öldürdü. Bu ölümlerin çoğu, Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) adlı yeni özel yardım grubunun askeri koruma altındaki dağıtım noktaları yakınında meydana geldi.



GHF, kar amacı güden bir ABD lojistik firması tarafından yönetiliyor. Bu firma, eski bir CIA görevlisi ve silahlı ABD askeri gazileri tarafından işletiliyor.