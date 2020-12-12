Son kapıdan da eli boş döndü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump şahsi Twitter hesabında Texas eyaletinin Biden'ın zaferinin geri çevrilmesine yönelik açtığı davaya dair, "ABD Yüksek Mahkemesi davayı reddederek bizi gerçekten hayal kırıklığına uğrattı." dedi.





Trump, Yüksek Mahkeme'nin kararını "bilgelikten yoksunluk" ve "cesaretsizlikle" eleştirdi.





ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinin Joe Biden'ın seçim sonucunun geri çevrilmesine yönelik açtığı davayı reddetti.





538 SEÇİCİ DELEGENİN 302'SİNİ BIDEN KAZANDI





Mahkeme dün Texas eyaletinin 18 Cumhuriyetçi eyalet savcısı ve 126 Temsilciler Meclisi üyesinin desteği ile Biden'ın zaferinin geri çevrilmesine yönelik açtığı davanın reddedildiğini duyurmuştu.





ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 538 delegenin yer aldığı Seçiciler Kurulu'nda Biden 302 delege kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.





Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. Trump ekibinin birçok eyalette açtığı dava, reddedilmişti.