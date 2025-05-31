Trump: Hem Putin hem Zelensky çok inatçı

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



ABD Başkanı'nın iki liderin inatçı tutumundan yakınması, uluslararası diplomasi çevrelerinde yankı buldu. Analistler, Trump'ın bu ifadelerinin, kendisinin arabuluculuk rolü üstlenme olasılığını gündeme getirdiğini belirtiyor.



Rusya'ya yaptırım kararı için İstanbul müzakeresine bakılacak



ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar konusunda bekleme stratejisi benimsedi. The Atlantic dergisinin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Trump nihai kararını Moskova ile Kiev arasındaki ikinci tur görüşmelerin sonucuna göre verecek.



ABD liderinin son günlerde danışmanlarıyla Rusya'ya ek yaptırım seçeneklerini tartıştığı ancak tarafların İstanbul'daki buluşmasını beklemeyi tercih ettiği belirtildi.



Başkana yakın bir danışman, "Trump müzakere sürecindeki yavaş ilerlemeden rahatsız olsa da barış anlaşması umudunu koruyor" ifadelerini kullandı. Kaynak, "Başkan öfkeli ancak anlaşma yapmaya kararlı. Bunun en iyi yolunu arıyor" şeklinde konuştu. İkinci tur görüşmelerin başarısız olması durumunda Trump'ın yaptırım kararını Kongre'nin inisiyatifine bırakabileceği öğrenildi.