Trump: Hiçbir şey yapmasaydık 2 milyondan fazla kişi ölecekti

Trump yönetiminin oluşturduğu koronavirüs ekibinin başında bulunan salgın hastalıklar uzmanı Doktor Anthony Fauci ile acil durum koordinatörü Dr. Deborah Birx'ın basınla paylaştıkları projeksiyonlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması halinde ölümlerin 100 ila 240 bin arasında olacağının tahmin edildiği belirtildi.







Sosyal mesafe uygulamasını geç yürürlüğe soktuğu yönündeki eleştirileri kabul etmeyen Başkan Donald Trump, "Hiçbir şey yapmasaydık 2 milyonu aşkın insan ölecekti." dedi.





"Maske yerine atkı takın"





Sosyal mesafe uygulamasını 2 haftadan 1 aya çıkardıklarını hatırlatan Trump, halktan maske ile önlem alınması konusunda ise, maske yerine atkı kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Trump, atkı kullanımını uzmanların da önerdiğini savundu.





Amerikalılardan 30 gün boyunca sosyal mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalarını isteyen Trump, bunun bir ölüm kalım mücadelesi olduğunu dile getirdi.





Henüz en zorlu sürecin başlamadığını da söyleyen Başkan Trump, "Amerikalılardan önümüzdeki iki hafta için hazırlıklı olmalarını istiyoruz. Önümüzdeki iki hafta çok zor olacak. " dedi.





Beyaz Saray'daki basın toplantısında hazırlanan tahmini koronavirüs vaka ve ölüm oranlarını ekrandan izleten Doktor Anthony Fauci ile Deborah Birx, "Sihirli bir değnek ya da aşı yok. Ölüm oranlarını düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.