Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Huawei'nin ABD pazarına erişimini önleyen kararı uzattı /14 Mayıs 2020 09:26

Trump, Huawei'nin ABD pazarına erişimini önleyen kararı uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, Huawei'nin ABD pazarında ticaretini engelleyen yasayı bir yıl uzattı

SHABER3.COM



ABD Başkan Donald Trump, Huawei Technologies Co.’nun ABD pazarına ve Amerikalı tedarikçilere erişimini engellemek için uyguladığı ticaret muafiyetini uzattı.

Trump, Huawei ve diğer Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE Corp.'un ABD'de ekipmanlarını satmasını yasaklayan ulusal bir acil durum emrini bir yıl boyunca yeniledi. Bu karar, ABD ile Çin arasında 5G teknoloji ağlarına yönelik savaşın sürüdüğünü gösteriyor.

ABD Ticaret Bakanlığı ise Huawei'yi Varlık Listesi'ne ekledi. Bu durumda ABD şirketlerinin Çin şirketine ürün satmak için özel bir lisansa sahip olmaları gerekiyor.

Trump yönetimi, Huawei firmasını bir güvenlik risk olarak tanımlıyor. Diplomatlar ise müttefiklerini, Huawei'yi 5G ağlarından engellemeleri için baskı yaparken, şirketin casusluk riskine dikkat çekiyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığını belirterek, "100 ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir." açıklamasını yaptı.

Trump, Twitter mesajında, "Uzun süredir Çin ile anlaşmanın pahalı bir şey olduğunu söylüyorum." ifadesini kullandı.

Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra tüm dünyanın Çin'den çıkan Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Trump, "100 tane ticaret anlaşması bile farkı kapatmayacak ve kaybedilen yüzlerce masum canı telafi etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.
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