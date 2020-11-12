Trump hukuki itirazlardan sonuç alır mı?









Başkan Donald Trump’ın resmi olmayan sonuçlara göre aldığı yenilginin ardından kanıt sunmadan dile getirdiği usulsüzlük iddialarının aksine, eyalet yetkilileri ve seçim uzmanları, 2020 seçiminin ülke genelinde sorunsuz bir şekilde yapıldığını belirtti. Seçimlerde yaygın şekilde bir usulsüzlük görülmediği de kaydedildi.





Seçim uzmanları, yaklaşık 107 milyon kişinin 3 Kasım’dan önce erken oy kullanması sebebiyle, seçim gününde faaliyetlerin daha kolay bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti. Sandıklarda herhangi bir şiddet ya da seçmenlerin gözünün korkutulduğu olayların yaşanmadığına dikkat çekildi.





Seçim Yardım Komisyonu’nda görev yapmak üzere Başkan Trump tarafından atanan Demokrat Ben Hovland, “2020 seçimi şimdiye kadar yapılan en sorunsuz ve en iyi şekilde yönetilen seçimlerden biriydi. Tüm zorluklara rağmen bunun başarılması dikkate değer bir durum” sözleriyle süreci değerlendirdi.





Joe Biden’ın kıl payı kazandığı Wisconsin eyaletinde üst düzey seçim yetkilisi Meagan Wolfe, seçimle ilgili olarak kendilerine bildirilen bir sorunun yaşanmadığını, usulsüzlük iddiasında bulunulan herhangi bir şikayetin kendilerine iletilmediğini söyledi.





Yine Joe Biden’ın kazandığı Michigan eyaletinin Demokrat Başsavcısı Dana Nessel da oy sayımı sürecinde herhangi bir usulsüzlük yaşanmadığına, yalnızca herhangi bir kanıta dayandırılmadan bazı iddiaların ve komplo teorilerinin dile getirildiğine dikkat çekti.









Anayasa Mahkemesi devreye girebilir mi?

Seçim idaresi eyaletleri ilgilendiren bir konu. Hukuk uzmanları da Anayasa Mahkemesi’nin anlaşmazlığın çözümünde devreye girmesinin imkansız olmadığını ancak pek olası görmediklerini ifade ediyor.

Widener Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden hukuk profesörü ve seçim uzmanı Michael R. Dimino, Anayasa Mahkemesi devreye girse bile başkanlık seçiminin sonuçlarını değiştirecek kadar sayıda oyda bir değişiklik olasılığı görmüyor.

Bu nedenle Trump’ın hukuk ekibinin karşı karşıya kaldığı sorun, seçim sonucunu değiştirecek sayıda tartışmalı oy pusulası olmaması.

Başkan George W. Bush’un tartışmalı bir seçimi Florida’da 537 oyla kazandığı 2000 yılındaki seçimlerin aksine, Trump Pennsylvania, Arizona, Georgia ve Nevada dahil çekişmeli eyaletlerde Biden’ın on binlerce oy gerisinde.

Trump’ın kampanyasının açtığı davaların temelsiz olmadığını düşünen hukuk uzmanları da var. Dimino, açılan davanın Pennsylvania’da oy sayımının hukuk çerçevesinde yapılmadığına ilişkin bazı iyi tezler de ortaya koyduğunu belirtiyor.

Dava dilekçesinde Cumhuriyetçi gözlemcilerin Philadelphia’da oy sayımından uzak tutulduğu ve yeterli erişim verilmediği iddia ediliyor.

Dimino, bu davada geçen hafta yargıcın Trump’ın ekibiyle aynı görüş beyanında bulunduğu ve gözlemcilerin oy sayım merkezlerine erişiminin sağlanması gerektiğine karar verdiğini hatırlatıyor.

Yargıçlar sonucu değiştirecek boyutta ihlal olduğuna ikna edilebilir mi?

Ancak Dimino, Trump’ın ekibi için en zorlu mücadelenin seçim ihlallerinin seçim sonucunu değiştirecek sayıda oyun sayılmamasıyla sonuçlanması gerektiği konusunda yargıçları ikna etmek olduğuna dikkat çekiyor.

Bu da sistematik bir usulsüzlük yapıldığına ilişkin kanıtların sunulmasını gerekli kılıyor. Trump cephesi ise şu ana kadar böyle bir delil ortaya koymuş değil.

Pennsylvania’nın 20 delege oyu Trump’a verilse bile, ki bu sayımdaki dezavantajı göz önüne alındığında çok düşük bir ihtimal, Başkan Trump’ın Biden’ın zaferini tersine çevirmek için en az bir eyaleti daha kazanması gerekiyor.

3 Kasım seçimlerinin ardından Trump’ın kampanyası ve destekçileri Arizona, Georgia, Michigan ve Nevada’da dava açmıştı.

Ancak birkaç istisna dışında, Trump cephesinden gelen hukuki itirazlar sonuçsuz kaldı. Yargıçlar ya açılan davayı reddetti ya da somut kanıt sunulması talebinde bulundu.



