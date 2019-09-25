Samanyolu Haber /Dünya / Trump için azil soruşturması başlatılıyor! /25 Eylül 2019 00:25

Trump için azil soruşturması başlatılıyor!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Başkan Donald Trump'a resmi azil soruşturmasını açıyoruz. Kimse hukukun üstünde değildir." diyerek Trump için azil sürecinin başlatıldığını duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin "Başkan Trump'a resmi azil soruşturmasını açıyoruz." açıklamasını gündeme bomba gibi düştü. 

Ajanslar açıklamayı "flaş haber" olarak geçti. 

"Kimse hukukun üstünde değildir." diyen Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump için azil sürecinin başlatıldığını kaydetti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Trump, azil soruşturmasına dair ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. 

Pelosi'nin sözlerine tepki gösteren Trump, "BM’de onca iş yaptığımız ve başarı kazandığımız bu kadar önemli bir günü Demokrat Partililer kasıtlı olarak Cadı Avı saçmalığı son dakikasıyla mahvetti. Ülkemiz için çok kötü!" dedi.

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