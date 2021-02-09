Trump için kritik gün

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) savcı olarak görev yapacak olan Temsilciler Meclisi üyeleri ile Donald Trump'ın savunma ekibi, eski bir başkanın Senato tarafından yargılanmasının anayasaya uygun olup olmadığını tartışacak. Söz konusu müzakere en fazla dört saat sürecek.







Taraflar müzakere ettikten sonra Senato, ABD'nin 45'inci başkanı Trump'ı yargılanmasının uygun olup olmadığına dair bir oylama yapılacak.





100 kişilik Senato'da 50+1 "evet" oyu çıkması hâlinde mahkeme devam edecek. Bu sayıya ulaşılmazsa safahata nokta konulacak. Senato'da 51'den fazla senatörün bu oylamada "evet" oyu vereceği konuşuluyor.





SENATO'DA "EVET" OYU ÇIKARSA





Sözlü argümanlar bugünkü oylamadan sonra başlayacak. Avukatlar ve savcı görevi yapan Temsilciler Meclisi üyelerinin argümanlarını sunmak için 2 güne yayılmış 16 saati olacak. Akabinde senatörler taraflara sorularını sorduktan sonra görgü tanıkları ifade verecek ve ilgili dokümanlar sunulacak.





Savcılar ve savunma bu adımdan sonra kapanış argümanlarını yaparak karar sürecini başlatacak. Senato'da şu anda çoğunluk Demokratlarda bulunuyor, ancak iki partinin de 50'şer senatörü var. Eşitlik durumlarında Demokratlara çoğunluğu Senato Başkanı olarak da görev yapan Başkan Yardımcısı Kamala Harris sağlıyor.





17 CUMHURİYETÇİ TRUMP'A KARŞI OY VERECEK Mİ?





Ancak mevcut veya eski başkanın suçlu bulunması için salt çoğunluk yeterli değil, senatörlerin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Trump'ın suçlu bulunması için en az 17 Cumhuriyetçi'nin eski lidere karşı oy kullanması gerekiyor. Senato'nun üçte ikisi destek vermezse Trump aklanacak.





Eğer Trump suçlu bulunursa, gelecekte Trump'ın resmi görev almasını önlemek için de bir oylama yapılacak. Bu oylamada salt çoğunluğun evet oyu vermesi durumunda Trump bir daha resmi görev yapamayacak.