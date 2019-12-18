Trump için kritik oylama bugün

Trump, 2020 başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Demokratların başkan adayı Joe Biden ve oğlu hakkında soruşturma yapılması için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’ye baskı yaparak görevini kötüye kullanmakla itham ediliyor. İddialara göre Trump, 400 milyon dolar değerindeki askerî yardımı Ukrayna liderine baskı aracı olarak kullandı.







BBC Türkçe’nin haberine göre bugün yapılacak oylamada Trump'la ilgili sürecin ABD Senatosu’na sevk edilip edilmemesine karar verilecek. ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın azil soruşturmasının senatoya sevk edilmesine karar verilmesi durumunda, bu kez ABD Başkanı hakkında “mahkeme” tarzı bir süreç yaşanacak.





ABD Senatosu’nda ise Trump’ın görevden alınması için üçte iki çoğunluk kararı gerekiyor.





Trump’a yönelik iddiaların merkezinde ise ABD Başkanı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yapılan telefon görüşmesi bulunuyor. Trump’ın telefon görüşmesinde Biden ve oğlu hakkında Zelenski’den soruşturma açılmasını talep ettiği iddia ediliyor. Trump bu suçlamaları yalanlarken, Beyaz Saray da bugün konuşmanın sansürsüz ve tam deşifresini yayınlayacağını duyurdu.





Peki ABD Başkanları hakkında azil süreci nasıl işliyor ve bundan sonra ne olacak?





BBC Türkçe’ye göre bu süreç özetle şöyle işliyor:





“ABD Anayasası, Kongre'ye başkanın üç kategoriden en az birince suç işlemesine kanaat getirilmesi halinde görevden alma yetkisi veriyor.





Bu suçlar; ABD'nin düşmanı olan bir ülkeye yardım etmek olarak tanımlanan ‘ihanet’, siyasi fayda karşılığında para ya da hediye kabul etmeyi içeren ‘rüşvet’ ve ‘ağır ve vahim suç’ işlemek ya da ‘başka kötü davranışta’ bulunmak olarak sıralanıyor.





‘Ağır ve vahim suç ya da başka kötü davranış’ ile tam olarak neyin kast edildiği ise yasalarda yer almıyor.





Bu nedenle ABD'li anayasa hukuku uzmanları, son kategoriye ne tarz eylemlerin girdiğinin net olmadığını belirtiyor.





Uzmanlara göre, genellikle bu kategorideki eylemlerde, kamuoyunun genelini doğrudan etkileyen ağır bir suçun işlenmesi ya da başkana duyulan güvenin ciddi şekilde kırılması kriterleri aranıyor.





ABD'de başkanın azil sürecinin tüm aşamaları Kongre'de gerçekleşiyor.





Sürecin başlatılması için ABD Kongresi'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'nde herhangi bir üye başkan hakkında azil süreci başlatmak için girişimde bulunabiliyor.





Bu başvuru daha sonra Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin önüne gidiyor. Burada azil sürecinin devam edip etmeyeceği kararı oy çokluğuyla alınıyor.





Bugüne kadar birçok başkan hakkında bireysel olarak azil süreci başlatma başvurusu yapıldı. Ancak bu başvurular genellikle Adalet Komitesi'nde reddedildi ve süreç de bu aşamada noktalandı.





Adalet Komitesi'nin onay vermesi halinde bir de Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılıyor.





Salt çoğunluğun kabul etmesi durumunda da azil süreci Senato'da devam ediyor.





Burada ise davaya benzer bir süreç işletiliyor.





Başkanın azledilme talebine ilişkin kanıtlar ortaya konuyor, tanıklar dinleniyor. Başkan da ayrıca kendi savunmasını yapıyor.





Senatörler de jüri görevi üstlenerek, nihai kararı veriyor. Bir başkanın azledilmesi için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor.”





ABD Senatosu’nda çoğunluk Cumhuriyetçilerde bulunuyor.