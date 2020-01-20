Samanyolu Haber /Dünya / Trump için kritik süreç başlıyor /20 Ocak 2020 21:04

Trump için kritik süreç başlıyor

Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Parti tarafından yürütülen azil soruşturmasıyla işbirliği yapmayı reddeden Başkan Donald Trump’ın azil yargılamasına başlayan Senato’ya yazılı savunmasını sunması bekleniyor.Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Parti tarafından yürütülen azil soruşturmasıyla işbirliği yapmayı reddeden Başkan Donald Trump için kritik süreç başlıyor.

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Başkan’ın bazı danışmanlarının yargılama başladığı sırada bu seyahate çıkmasına sıcak bakmadığı şeklinde haberler de ABD basınına yansıdı.Görevi kötüye kullanma ve Kongre’ye engel olmakla suçlanan ABD'li Başkan Donald Trump, ülke tarihindeki 45 başkandan azille karşı karşıya kalan dördüncüsü. 

Trump, geçen yıl Temmuz ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon konuşmasında 2020 seçimlerinde siyasi rakibi olması muhtemel Demokrat Parti Başkan aday adayı Joe Biden ve oğlunun iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütmesini istemek ve bu ülkeye yapılması planlanan 391 milyon dolarlık askeri yardımı bu soruşturmalar başlayıncaya kadar askıya almaya çalışmakla suçlanıyor. 
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