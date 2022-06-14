Trump iddialara cevap verdi: 'Kongre baskını davası tam bir düzmece'

Trump yayımladığı 12 sayfalık açıklamasında, soruşturmanın Amerikalıların dikkatini Demokratların liderliğindeki "feci" yönetimden uzaklaştırmak için yürütüldüğünü ileri sürdü.







Seçimlere usulsüzlük karıştığı yönündeki asılsız ve doğru olmayan iddiaları ortaya atan Başkan Donald Trump'ın çağrısıyla 6 Ocak 2021'de başkent Washington DC'de binlerce kişi toplanmıştı. Kongre baskınında dört kişi ölmüş, 100'den fazla polis memuru yaralanmıştı.





İddialara cevap veren Trump ise davanın tam bir düzmece olduğunu ileri sürdü.





BBC Türkçe'nin haberine göre Kongre'de Demokratların öncülüğünde oluşturulan komitede görülen duruşmalarda, Donald Trump'ın Kongre baskınını koordine ederek bir darbe girişimi planladığı öne sürülmüştü.





Pazartesi günü yapılan duruşmada, Trump'ın danışmanları arasında mağlubiyetle biten seçim sonuçlarını kabul edip etmeme konusunda görüş ayrılıkları olduğuna dair ayrıntılı kanıtlar da sunulmuştu.



