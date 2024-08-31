Samanyolu Haber /Dünya / Trump: İki ülkeyle iyi geçinmeliyiz /31 Ağustos 2024 12:05

Trump: İki ülkeyle iyi geçinmeliyiz

ABD başkanlık koltuğu için yeniden yarışan Donald Trump, Rusya ve Kuzey Kore ile "geçinmenin iyi ve akıllıca olduğunu" savundu.

SHABER3.COM

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Rusya ve Kuzey Kore ile "geçinmenin iyi ve akıllıca" olduğunu söyledi.

Trump, Pensilvanya'da düzenlediği mitingde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, Trump'ın aksine "diktatörlerle yakınlaşmayacağına" ilişkin sözlerine atıfta bulundu.

Kuzey ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede Kim ile 2019'daki görüşmesini hatırlatan Trump, kısa süreliğine Kuzey Kore topraklarına girdiğini belirtti.

Trump, Kim ile "iyi anlaştığını" savunarak Kuzey Kore ve Rusya gibi ülkelerle "geçinmenin iyi ve akıllıca olduğunu" ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 23 Ağustos'ta, "Trump'ı destekleyen Kim Jong-un gibi tiranlara ve diktatörlere yakınlık göstermeyeceğim çünkü yersiz iltifat ve iltimasla manipüle edilmesinin kolay olduğunu biliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.
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