Trump ikinci kez maske taktı

Salgınla mücadeleyi iyi idare edemediği yönünde eleştiriler alan ve anketlerde de halktan destek oranının düştüğü görülen Trump, salgını hafife aldığı şeklinde yorumlanan tavrında son iki haftadır değişikliğe giderek bu süreçte daha aktif bir tutum ortaya koymaya çalışıyor.







Trump Kuzey Carolina’yı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Tüm Amerikalılar’a doğru olanı yapacakları konusunda güveniyorum ama herkese kuvvetle şu tavsiyede bulunuyoruz: Sosyal mesafeyi korumaya odaklanın, hijyene titizlikle uyun, kalabalıklardan, kapalı ortamdaki barlardan kaçının ve uygun olduğu durumlarda maske takın" diye konuştu.





Eyaletin Morrisville kentindeki Fujifilm tesisinde incelemelerde bulunan Trump, ikinci kez halka açık bir ortamda maske taktı. Trump daha önce de başkent Washington yakınlarındaki Walter Reed Tıp Merkezi’nde maske takmıştı.





Trump açıklamasında aşı çalışmalarıya ilgili olarak, "Çok olumlu şeyler duydum. Yıl sonuna kadar bunu başarmak için iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.





Başkan Trump, ekonomik toparlanma konusuda da iyimser konuştu ve eyalet valilerinin çoğunun ekonomilerini açması çağrısında bulundu.





ABD’de Haziran ayından bu yana Corona virüsü vakaları rekor bir hızla tekrar artışa geçti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın da bugün virüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. O’Brien, Beyaz Saray içerisinde Corona virüsü kapan en üst düzey yetkili oldu.