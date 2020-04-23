Samanyolu Haber /Gündem / Trump, ilaç konusunda anlaşamadığı doktoru kovdu /23 Nisan 2020 10:29

Trump, ilaç konusunda anlaşamadığı doktoru kovdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüsü süresince en çok övdüğü ilaç olan sıtma ilacı hidroksiklorokin yüzünden Beyaz Saray'da kriz çıktığı ortaya çıktı. BARDA isimli kuruluşun direktörü olan Dr. Rick Bright, "Trump'ın önerdiği ilacı sorgulayınca beni görevden aldılar" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın sıklıkla övdüğü corona virüsü ilacı hidroksiklorokin, üst  düzey bir bilim insanını işinden etti… ABD’de çalışmalarına devam eden Biyomedikal  Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme Kurulu (BARDA) Direktörü Dr. Rick Bright, Trump’ın desteklediği ve tıbbi olarak tartışmalara sebep olan sıtma ilacı hidroksiklorokin yüzünden işinden kovulduğunu açıkladı.

BARDA’da çalışamalarına devam eden Dr. Bright bu ilaca karşı çıkması üzerine görevinden alınarak Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde görevlendirildiğini söyledi. Dr. Bright, “Hidroksiklorokin almak için üzerimde baskı vardı ve Başkan’ın ‘corona virüsüyle mücadelede muhtemel oyun değiştirici ilaç’ olarak tanıttığı ilaç üzerinde belirsizlik hakimdi. Ben hükümetin böyle bir ilaca bu kadar çok para vermesine tepki gösterdim” dedi.

Bright, “Sesim çıktı çünkü ben bu ölümcül virüsle siyaset ya da adam kayırma ile mücadele edilemeyeceğini biliyorum. Ben bilimle yol göstermeye inanıyorum” ifadesini kullandı.
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