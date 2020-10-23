Trump ile Biden arasında son düello gecesi

ABD'de başkan adayları 3 Kasım seçimlerinden önce son defa yüz yüze canlı yayında tartıştı.Gece boyunca mevcut Başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden, özellikle Koronavirüs'le mücadele konusunda birbirlerinden çok farklı görüşler sundu.





Nashville'de yapılan tartışma ilkine göre daha sakin geçti. Bu tartışma, adaylardan birinin anketlerde büyük değişim yapmak için son şansı olarak görülüyordu.





Trump, ülkedeki kamu sağlığı krizinin gerçekte olduğundan daha büyük gösterilmeye çalışıldığını söylemeye devam etti ve bir kez daha Koronavirüs aşısının yakında hazır olacağını söyledi. Ancak ABD'li sağlık uzmanları aşının yüksek ihtimalle önümüzdeki yaza kadar hazır olmayacağını söylemişti.





ABD'deki vaka artışlarına ve 220 binden fazla can kaybına rağmen Trump, pandemi için "Bitecek gidecek, virajı almak üzereyiz" dedi.







"Bu ülkeyi kapalı tutamayız. Burası kocaman bir ekonomiye sahip kocaman bir ülke" diyen Trump, "İnsanlar depresyona giriyor. Alkol ve uyuşturucu kullanımı hiç olmadığı seviyelerde. Çare, problemin kendisinden kötü olmamalı" değerlendirmesinde bulundu.





Sahnenin diğer tarafındaki Biden ise mevcut başkandan çok daha farklı görüşler sundu. Pandemi sırasında 220 binden fazla ABD'linin öldüğüne dikkat çeken Biden, "Bu akşam söyleyeceğim her şeyi unutsanız bile şunu unutmayın: Bu kadar çok insanın ölümünden sorumlu hiç kimse ABD Başkanı olarak kalmamalı" dedi.





Biden, vakaların artabileceği ile ilgili araştırmalara işaret ederek ülkenin "karanlık bir kışa hazır olması gerektiğini" söyledi.





Biden, bu sefer rakibi gerçeği yansıtmayan söylemlerde veya kişisel saldırılarda bulunduğunda da daha sakin kalmayı başardı. Trump, oğlu Hunter Biden hakkındaki kanıtlanmamış iddiaları gündeme getirdiğinde Biden, "Bu saçmalığı gündeme getirmesinin bir nedeni var. Anlamlı şeyler hakkında konuşmak istemiyor. Aslında konu benim ailem veya onun ailesi değil. Konu sizin aileniz" diye konuştu.





İki adaya da ABD'deki ırkçılık soruldu. Biden ABD'de kurumsal ırkçılık olduğunu kabul etti ve seçilirse ırksal eşitsizlikle mücadelenin hükûmetinin önceliklerinden biri olacağını söyledi. Trump ise bir kez daha "Abraham Lincoln'den bu yana siyah ABD'liler için en çok şeyi yapan başkan olabileceğini" iddia etti.





Biden, Trump'ın kendisini Lincoln ile kıyaslamasına tepki göstererek rakibinin ABD modern tarihinin en ırkçı liderlerinden biri olduğunu savundu: "O her türlü ırkçı ateşe barutla gidiyor".





Trump'ın ilk tartışmada sık sık rakibinin sözünü kesmesi ABD kamuoyunda olumsuz karşılık bulmuş ve Biden'ın anketlerdeki farkı büyütmesine yol açmıştı.







Adaylar daha önceden belirlenen altı konu hakkındaki açılış konuşmalarını yaparken diğerinin mikrofonu kapatıldı.