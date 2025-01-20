Trump ile Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldi





YEMİN TÖRENİ YILLAR SONRA İLK KEZ KAPALI ALANDA

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, yemin töreninden önce görevi devralacağı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Donald Trump ile eşi Melania Trump'ı, Biden ile First Lady Jill Biden karşıladı.Trump'tan dakikalar önce ise başkan yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance, Beyaz Saray'a ulaştı.Trump çifti, Vance çifti ile birlikte, ABD başkanlarının bir geleneği olarak Beyaz Saray'dan önce St. John’s Kilisesi’ne gitti.Trump bugün Kongre’de düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak. Tören, başkentteki dondurucu soğuklar nedeniyle, 1985’te Ronald Reagan’ın yemin töreninden sonra ilk kez kapalı mekana alındı. Kongre’de kubbenin altında yer alan Rotunda salonunda düzenlenecek tören için hazırlıklar yerel saat ile 10.00'da (TSİ 18.00) başladı.Kapalı mekana alınması, bileti olan konukların çoğunun törene bizzat katılamayacağı anlamına geliyor. Yine de törende tanınmış sanatçılar, milyarderler ve davet alan devlet başkanları hazır bulunacak.Trump'ın TSİ 20.00 sıralarında yemin etmesi bekleniyor.