Samanyolu Haber /Dünya / Trump ile Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldi /20 Ocak 2025 18:41

Trump ile Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldi

Donald Trump ile eşi Melania Trump, yemin töreninden önce Joe Biden ve First Lady Jill Biden ile Beyaz Saray'da buluştu.

SHABER3.COM

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, yemin töreninden önce görevi devralacağı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Donald Trump ile eşi Melania Trump'ı, Biden ile First Lady Jill Biden karşıladı.

Trump'tan dakikalar önce ise başkan yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance, Beyaz Saray'a ulaştı.

Trump çifti, Vance çifti ile birlikte, ABD başkanlarının bir geleneği olarak Beyaz Saray'dan önce St. John’s Kilisesi’ne gitti.

YEMİN TÖRENİ YILLAR SONRA İLK KEZ KAPALI ALANDA

Trump bugün Kongre’de düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak. Tören, başkentteki dondurucu soğuklar nedeniyle, 1985’te Ronald Reagan’ın yemin töreninden sonra ilk kez kapalı mekana alındı. Kongre’de kubbenin altında yer alan Rotunda salonunda düzenlenecek tören için hazırlıklar yerel saat ile 10.00'da (TSİ 18.00) başladı.

Kapalı mekana alınması, bileti olan konukların çoğunun törene bizzat katılamayacağı anlamına geliyor. Yine de törende tanınmış sanatçılar, milyarderler ve davet alan devlet başkanları hazır bulunacak.

Trump'ın TSİ 20.00 sıralarında yemin etmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump ile Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:05:07