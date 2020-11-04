CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'nin naklen yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD seçimleriyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Trump ile damatlar arasında bir ilişki var, bu ilişkinin boyutlarını bilmiyoruz ama bu kaygıların Amerikan yönetimine aktarıldığını da biliyoruz" dedi.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'nin naklen yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





ABD seçimleriyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:





"Gazeteciler gibi biz siyasetçiler de Amerika’daki seçimleri dikkatle izliyor. Elbette Trump ve Biden’in kendine ait özellikleri var. Trump’ın agresif olması, ifadelerini saldırganca dile getirmesi rahatsızlık meydana getirdi. Amerikan medyası da bu rahatsızlığı zaman zaman dile getirdi.





Sonuç ne olursa olsun Trump’ın Türkiye’ye bakışı bizde çok derin kaygılar meydana getirmenin ötesinde derin sarsıntılar meydana getirdi. Erdoğan’a gönderilen mektup, tamamen diplomatik nezaketten uzak.





Böyle bir endişe var, Erdoğan cephesinde de böyle bir endişe var. Trump ile damatlar arasında bir ilişki var, bu ilişkinin boyutlarını bilmiyoruz ama bu kaygıların Amerikan yönetimine aktarıldığını da biliyoruz.





Bir devleti yöneten kişilerin, devletlerin kaderleri ile ilgili kararları tek başlarına almalarının o ülkeye ve dünyaya felaket getireceğine inanan bir insanım. Eğer bir insan devleti gerçekten yönetmek istiyorsa, liyakat süzgecindeki kişileri dinledikten sonra harekete geçesi taraftarıyım."





ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI





Kılıçdaroğlu, yaptığı erken seçim çağrısına yönelik bir soru üzerine de "Temel çağrıda bulunma gerekçem şu, gerçekten ekonomide çok ciddi bir deprem var aslında. Dolara bakın, avroya bakın nerede, sterline bakın nerede, bizim Türk lirası güneş altındaki kar gibi eriyor. Ciddi bir devalüasyon yaşıyoruz. Yara daha çok sıcak, önümüzdeki günlerde fatura çok ağır olacak" dedi.





Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşması için erken seçime gitmek zorunda olduğunu tekrarlayan Kılıçdaroğlu, ekonomide yaşananların her geçen gün topluma olan maliyetinin artacağını özellikle de bundan fakir kesimin etkileneceğini ileri sürdü.





Bankada dolar hesabı olanın, devletle dolarla anlaşma yapanın bu durumdan rahatsız olmayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, 2018'de hükümete 13 madde halinde "krizden çıkış" için öneride bulunduğunu hatırlattı.





"2020 yılına geldik artık bir kriz yok, bir buhran içindeyiz. 10 milyon işsiz var" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:





"Türkiye Varlık Fonunu kurdular. Bütün büyük kamu şirketlerini buraya topladılar dediler ki, 'bakın bütün kamu şirketleri burada biz istediğimiz yerden borç alabiliriz.' Varlık Fonu eylül ayında iki yabancı şirketi yetkilendirdi, dediler ki 'bize borç para bulun' kimse borç para vermedi. 13 Ekim'de daha büyük yabancı grupları, bankaları yetkilendirdiler yine borç alamadılar. Aynı dönemde Ülker grubu çıktı 'ben borç istiyorum' dedi, istediğinin 4 katı talep geldi. Bir tarafta devletin en önemli kurumlarının olduğu Varlık Fonu, bir yanda Ülker grubu. Olağanüstü zarar ediyor. Kısa vadeli borçları 2017'de 26 milyar 502 milyon lirayken, 2019 yılında 951 milyar 482 milyon liraya çıkıyor. Nereye gitti bu para? Üstelik dünyada negatif faiz varken. Düşünün Yunanistan binde 9'la borçlanıyor. Biz, yüzde 6 veriyoruz ama kimse bize para vermiyor. Eğer bu ülkeyi seviyorsak, insanımızı seviyorsak, bu ülkedeki insanlar daha büyük yükler altına girmesin istiyorsak bu iktidarın gitmesi lazım."