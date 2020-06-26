Samanyolu Haber /Ekonomi / Trump ile Erdoğan arasında yeni pazarlık /26 Haziran 2020 11:55

Trump ile Erdoğan arasında yeni pazarlık

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin 5G teknolojisini Çinli Huawei'den almamasını istediği iddia edildi.

SHABER3.COM

Çin’deki tedarik zincirini ülkesine çekmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ilaç ve sağlık konularında ise müttefik ülkelerle hareket etmek istiyor. 

Bunun için milyarlarca dolar kredi ayırdı. Türkiye’nin liste başında olduğu söyleniyor. Ancak önemli şart, Huawei ile 5G çalışmaların durdurulması.

AMERİKA-ÇİN ARASINDA GERİLİM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında pandemi süreciyle başlayan gerilim tırmanıyor. Sağlık nedeniyle başlayan gerilim, dünya ekonomisini tehdit ediyor. 

ABD Başkanı Trump'ın ABD’li şirketlerin Çin’de olan tedarik zincirlerini ülkesine taşımayı hedefliyor. Çin’in “Kuşak Yol” projesine alternatif olarak kurulan Yeni Amerikan Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu, üretimini ABD’ye taşıyan şirketlere milyarlarca dolar kredi verecek.

Başkanlık görevini Mehmet Ali Yalçındağ'ın üstlendiği Türk Amerikan İş Konseyi'nin (TAİK) önceki gün bir konuğu vardı. ABD’li Senatör Lindsey Graham ile online toplantı düzenlendi. Toplantının ana konularından biri de tedarik zincirlerinin Çin’den kaydırılmasıydı.

GRAHAM: TÜRKİYE'NİN YERİNDE OLSAMA...

Jale Özgentürk'ün Cumhuriyet'te yayımlanan makalesine göre Senatör Graham, toplantıda, “Şahsen Türkiye’nin yerinde olsaydım, Çin’in tıbbi ve ilaç sanayiinde üstünlüğüne alternatif olabilmenin yollarını arardım.” dedi. 

Graham, “Çin konusunda bazı hassasiyetlerimiz var. Mesela en son görmek isteyeceğimiz şey müttefikimiz Türkiye’nin Huawei ile çalışmasıdır. Ortak çalışan ülkeleri tolere edemeyiz. 5G’yi bizden alın.” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump ile Erdoğan arasında yeni pazarlık Sonraki Haber >>

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:40:29