Trump ile Erdoğan arasında yeni pazarlık

Çin’deki tedarik zincirini ülkesine çekmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ilaç ve sağlık konularında ise müttefik ülkelerle hareket etmek istiyor.





Bunun için milyarlarca dolar kredi ayırdı. Türkiye’nin liste başında olduğu söyleniyor. Ancak önemli şart, Huawei ile 5G çalışmaların durdurulması.







AMERİKA-ÇİN ARASINDA GERİLİM





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında pandemi süreciyle başlayan gerilim tırmanıyor. Sağlık nedeniyle başlayan gerilim, dünya ekonomisini tehdit ediyor.





ABD Başkanı Trump'ın ABD’li şirketlerin Çin’de olan tedarik zincirlerini ülkesine taşımayı hedefliyor. Çin’in “Kuşak Yol” projesine alternatif olarak kurulan Yeni Amerikan Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu, üretimini ABD’ye taşıyan şirketlere milyarlarca dolar kredi verecek.





Başkanlık görevini Mehmet Ali Yalçındağ'ın üstlendiği Türk Amerikan İş Konseyi'nin (TAİK) önceki gün bir konuğu vardı. ABD’li Senatör Lindsey Graham ile online toplantı düzenlendi. Toplantının ana konularından biri de tedarik zincirlerinin Çin’den kaydırılmasıydı.





GRAHAM: TÜRKİYE'NİN YERİNDE OLSAMA...





Jale Özgentürk'ün Cumhuriyet'te yayımlanan makalesine göre Senatör Graham, toplantıda, “Şahsen Türkiye’nin yerinde olsaydım, Çin’in tıbbi ve ilaç sanayiinde üstünlüğüne alternatif olabilmenin yollarını arardım.” dedi.





Graham, “Çin konusunda bazı hassasiyetlerimiz var. Mesela en son görmek isteyeceğimiz şey müttefikimiz Türkiye’nin Huawei ile çalışmasıdır. Ortak çalışan ülkeleri tolere edemeyiz. 5G’yi bizden alın.”