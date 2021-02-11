Samanyolu Haber /Dünya / Trump ile ilgili yeni soruşturma kararı /11 Şubat 2021 00:40

Trump ile ilgili yeni soruşturma kararı

ABD'de başkanlık görevini Joe Biden'a devreden Donald Trump hakkında Georgia'da seçim sonuçlarını değiştirme teşebbüsü nedeniyle bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

ABD'nin Georgia eyaletinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını değiştirme teşebbüsü ile ilgili soruşturma açıldı.

Georgia eyaletindeki savcılar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'i telefonla arayarak, seçim sonuçlarının kendi lehine çevirmesi ve kendisine oy bulmasını istediği konuşmaya dayanarak, Trump'ın eyalet seçim sonuçlarını bozmaya çalışıp çalışmadığına dair cezai soruşturma başlattı.

Fulton Bölgesi Demokrat Başsavcısı Fani Willis'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, aralarında Raffensperger'in de bulunduğu eyalet yetkililerine, Trump'ın çağrısıyla ilgili materyalleri saklamalarını isteyen bir mektup gönderildiği ve talebin bir ceza soruşturmasının parçası olduğunun belirtildiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Trump, geçen yıl 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından 2 Ocak'ta Raffensperger'e arayarak, "Tek istediğim şu elde ettiğimizden bir fazlası olan 11 bin 780 oyu bulmak istiyorum, çünkü eyaleti biz kazandık" dediği ses kaydı ABD basınına sızdırılmıştı.

Trump'ın ses kaydı ABD gündeminde geniş yer kaplamıştı.
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