Samanyolu Haber /Dünya / Trump ile Putin arasında kritik görüşme /23 Temmuz 2020 21:40

Trump ile Putin arasında kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre Putin ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde İran Nükleer Anlaşması ve ekonomik işbirliği gibi konular konuşuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump telefonla konuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşmede devlet başkanları "koronavirüs enfeksiyonu ile mücadelede işbirliğine dair olumlu bir değerlendirme" yaptı.

Rusya resmi haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre Kremlin'in açıklamasında Rusya ve ABD Başkanları Vladimir Putin ve Donald Trump'ın Perşembe günü telefonda ticari ve ekonomik işbirliğini ilerletme umuduyla "yapıcı ve anlamlı" görüşmeler yaptığını söyledi.

Başkanlar, silahların kontrolü konusunda Rusya-ABD müzakerelerinin yapılması gereğini yinelediler.

Kremlin, "Bu bağlamda, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması ve Sınırlandırılması için Alınacak Önlemler (New START) de dahil olmak üzere, bu konularda ikili müzakerelerin uygunluğunu doğruladığını" belirtti.

Bunun dışında Putin ve Trump, "BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin çok çeşitli uluslararası güvenlik meseleleriyle ilgili bir zirve toplantısı için Rusya'nın girişiminin önemine dikkat çekti."

Taraflar ayrıca İran Nükleer Anlaşması'nın durumuna da değindi. Her iki taraf da "bölgesel istikrarı ve küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini sürdürmek için kolektif çabalara ihtiyaç olduğunu" vurguladı.
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